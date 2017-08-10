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Производитель пива Chang покупает 240 ресторанов KFC в Таиланде

Компания Thai Beverage Plc договорилась о покупке 240 ресторанов KFC у Yum Restaurants International (Thailand) Co., Ltd.

Новости Пхукета

10 Августа 2017 09:48:38

Фото: Neurox / Flickr
Фото: Neurox / Flickr

Как следует из пресс-релиза ThaiBev, производитель пива Chang и рома Sang Som купит 240 существующих ресторанов KFC и неуточненное число готовящихся к открытию. Первая часть сделки (касающаяся уже действующих ресторанов) оценивается в 11,3 млрд бат. Объем второй части сделки (по еще не открытым ресторанам) будет уточнен позже.

Рестораны приобрет QSR of Asia Co., Ltd. (QSA), являющаяся подразделение группы ThaiBev. Продавцом выступит Yum Restaurants International (Thailand) Co., Ltd., входящая в американский конгломерат Yum! Brands, которому принадлежат KFC, Pizza Hut и Taco Bell.

Согласно сайту Yum! Brands, сеть ресторанов KFC в Таиланде насчитывает 566 заведений. Таким образом ThaiBev покупает чуть меньше половины всех тайских заведений под этим брендом.

«Приобретение ресторанов KFC – это больше, чем просто возможность расширить продуктовый бизнес ThaiBev. Сеть KFC в Таиланде предоставит группе многочисленные точки прямого доступ к клиентам по всей стране, позволив лучше понимать тренды и оставаться на передовой линии отрасли. Это критически важно для устойчивого роста в долгосрочной перспективе», – заявила старший вице-президент ThaiBev по продуктовому бизнесу в Таиланде Нонгнут Буранасеткун.

«Опыт QSA в управлении ресторанами ставит нас в выгодное положение для ускорения дальнейшей экспансии KFC в Таиланде. Мы с нетерпением ждем партнерства с Yum Restaurants International (Thailand) Co., Ltd. ради достижения этой цели и сконцентрируемся не только на расширении деятельности, но и на развитии человеческого капитала», – добавила она.

По состоянию на конец I квартала 2017 года, ThaiBev имеет 131 дочернюю структуру. В активах компании – 18 ликеро-водочных заводов, три пивоварни и 11 предприятий по производству безалкогольных напитков. Самые известные бренды ThaiBev включают Chang, Sang Som, Hong Thong, Blend 285, EST и Oishi. Текущая цель компании – сократить зависимость одновременно и от алкогольного бизнеса (за счет развития других сегментов), и от тайского рынка (за счет международной экспансии). Компания рассчитывает, что к 2020 году 50% выручки будет приходиться на безалкогольную продукцию и продажи за рубежом.

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