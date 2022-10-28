Прохладный сезон в Таиланде официально начнется 29 октября

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) объявил о том, что «зима» в стране официально начнется в эту субботу, 29 октября. Прохладный по тайским меркам период продлится до конца февраля.

Новости Пхукета

28 Октября 2022, 04:42 PM

Туристы наслаждаются видами в национальном парке Doi Inthanon National Park в провинции Чианг-Май. Фото: Doi Inthanon National Park

Глава TMD Чомпари Чомпурат выступила с заявлением о смене сезонов в пятницу, 28 октября, сообщает газета Bangkok Post. Соответственно, суббота будет первым днем «зимы». Ожидается, что «в верхней зоне стране» температура упадет ниже 23°C. Под этой зоной понимается территория от северных и северо-восточных границ до Бангкока, Ратчабури, Накхон-Патхома, Чачонгсао и Сакэу.

Синоптики прогнозируют уменьшение количества осадков в соответствующем регионе, но продолжение сильных дождей на юге Таиланда, отметила госпожа Чомпурат.

В грядущий прохладный период средняя минимальная температура в северных и центральных регионах страны составит 20,4°C против 21,0°C годом ранее. Впрочем, это все равно выше «исторической нормы» в 19,9°C.

Температура воздуха в Бангкоке, согласно прогнозам, будет опускаться до 17-18°C, а в прилегающих провинциях – до 15-16°C.

При этом, как отметила госпожа Чомпурат, на севере и северо-востоке ожидаются похолодания до 8-9°C. Среди лидеров похолоданиям будут провинции Чианг-Рай, Сакхон-Накхон, Нан и Накзон-Пханом.

Пик прохлады придется на период с декабря по конец января. Причем, как обычно, в высокогорьях ожидается уже вполне настоящие заморозки. Bangkok Post в данном случае пользуется словом «морозы».

В южных провинциях ждут обильных дождей на побережье Сиамского залива от Чумпхона и далее на юг. Пхукет не упоминается в той части заявления главы TMD, которую приводит Bangkok Post.