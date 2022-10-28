Прохладный сезон в Таиланде официально начнется 29 октября

Глава TMD Чомпари Чомпурат выступила с заявлением о смене сезонов в пятницу, 28 октября, сообщает газета Bangkok Post. Соответственно, суббота будет первым днем «зимы». Ожидается, что «в верхней зоне стране» температура упадет ниже 23°C. Под этой зоной понимается территория от северных и северо-восточных границ до Бангкока, Ратчабури, Накхон-Патхома, Чачонгсао и Сакэу.
Синоптики прогнозируют уменьшение количества осадков в соответствующем регионе, но продолжение сильных дождей на юге Таиланда, отметила госпожа Чомпурат.
В грядущий прохладный период средняя минимальная температура в северных и центральных регионах страны составит 20,4°C против 21,0°C годом ранее. Впрочем, это все равно выше «исторической нормы» в 19,9°C.
Температура воздуха в Бангкоке, согласно прогнозам, будет опускаться до 17-18°C, а в прилегающих провинциях – до 15-16°C.
При этом, как отметила госпожа Чомпурат, на севере и северо-востоке ожидаются похолодания до 8-9°C. Среди лидеров похолоданиям будут провинции Чианг-Рай, Сакхон-Накхон, Нан и Накзон-Пханом.
Пик прохлады придется на период с декабря по конец января. Причем, как обычно, в высокогорьях ожидается уже вполне настоящие заморозки. Bangkok Post в данном случае пользуется словом «морозы».
В южных провинциях ждут обильных дождей на побережье Сиамского залива от Чумпхона и далее на юг. Пхукет не упоминается в той части заявления главы TMD, которую приводит Bangkok Post.