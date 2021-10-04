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Программу Sandbox открыли для всех стран мира

Таиланд снял страновые ограничения на участие в программе Sandbox. Если раньше прилететь на отдых могли лишь лиц из ограниченного списка стран низкого и среднего риска, то теперь «песочницы» открыты для всех желающих, сообщило Туристическое управление Таиланда (ТАТ).

Новости Пхукета

4 Октября 2021, 06:02 PM
Фото: ТАТ

Фото: ТАТ

Фото: ТАТ

Фото: ТАТ

«Это означает, что теперь Таиланд рад принять по программе Sandbox путешественников из любой страны», – говорится в заявлении ТАТ.

«Дополнительные подробности по ситуации с сокращенным обязательным сроком пребывания в семь дней будут озвучены так оперативно, как только возможно», – добавляется там же.

В отдельном сообщении ТАТ также объявило о том, что по новым карантинным правила, одобренным Королевским правительством Таиланда, полностью вакцинированные туристы, прибывающие в провинции Пхукет, Сурат-Тхани (Самуи, Пханган, Тао), Пханг-Нга (Кхао-Лак и Яо) и Краби (Пхи-Пхи, Нгай и Рейли) по программе Sandbox, должны провести по месту прибытия лишь семь дней, после чего могут путешествовать по всей стране.

Также это означает, что туристы, направляющиеся в провинции Пханг-Нга и Краби могут проследовать туда напрямую сразу после приземления в аэропорту Пхукета. Проводить семь дней непосредственно на острове больше не надо, это можно сделать уже в пункте назначения.

В третьем пресс-релизе ТАТ сообщило о пересмотре условия карантина для лиц, прибывающих в страну не по программе Sandbox (программа Sandbox карантина не предусматривает).

7 дней карантина предписаны полностью вакцинированным лицам. Вакцина должна быть признана Минздравом Таиланда или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Вакцинация должна быть завершена не менее, чем за 14 до поездки. По прибытию необходимо предъявить сертификат о вакцинации или его копию. За время карантина предусмотрены два ПЦР-теста – сразу по прибытию (в дни 0 или 1) и перед окончанием изоляции (в дни 6-7).

10 дней карантина предписаны лицам не прошедшим полную вакцинацию (не полный набор прививок или отсутствие их вообще) и пребывающим авиатранспортом. За время карантина предусмотрены два ПЦР-теста – сразу по прибытию (в дни 0 или 1) и перед окончанием изоляции (в дни 8-9).

14 дней карантина предписаны лицам не прошедшим полную вакцинацию (не полный набор прививок или отсутствие их вообще) и пребывающим через наземные границы. За время карантина предусмотрены два ПЦР-теста – сразу по прибытию (в дни 0 или 1) и перед окончанием изоляции (в дни 12-13).

При этом ТАТ напомнило, что даже в случае полной вакцинации необходимо озаботиться получением других требуемых документов, включая сертификат на въезд (СЕО), подтверждение бронирования отеля альтернативного карантина (AQ), страховку с покрытием в 100 тыс. долл., справку об отрицательном лабораторном тесте на коронавирус методом ПЦР не более, чем за 72 часа до вылета.

«Заинтересованным вакцинированным туристам следует обращаться за информацией в посольство или консульство Таиланда в своей стране», – подчеркивается в пресс-релизе ТАТ.

 

 

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