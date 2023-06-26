Программа подготовки многопрофильных специалистов для туризма стартовала на Пхукете

Пхукетское отделение Ассоциации кадрового менеджмента (РМА) открыло курс подготовки многопрофильных специалистов для индустрии туризма и гостеприимства. По всей видимости, речь идет о пилоте на 50 человек, по итогам которого должны быть приняты какие-то решения касательно будущего проекта. Участники, как можно предположить, – это нынешние или будущие менеджеры туристических заведений, а не персонал базового звена.

Трехдневный курс профессиональной подготовки «Повышение знаний и навыков для выполнения разных работ (Job Combination)» стартовал в отеле Dara в понедельник, 26 июня, и будет продолжаться до 28 числа включительно. На открытие программы приехал президент административной организации Пхукета (OrBorJor, PPAO) Реват Арироб.

В отчете PPAO говорится, что участие в обучающей программе принимают 50 человек, включая как непосредственных работников сферы туризма, так сотрудников самой административной организации и других госслужащих.

О содержании курса ничего не говорится, но среди лекторов заявлен Баннавит Нараат, возглавляющий Андаманский клуб F&B-менеджеров, так что ресторанная сфера должна быть точно охвачена.

Цель курса, согласно РРАО, состоит в «развитии и увеличении потенциала туристических работников для обеспечения качества обслуживания и эффективного управления заведениями». Это позволяет предположить, что участники программы – менеджмент заведений, а не работники рядового звена.

Пхукетский турбизнес еще больше года назад предупреждал, что отрасль неизбежно столкнется с дефицитом квалифицированных кадров после того, как страна заново начнет принимать зарубежных гостей в количествах, близких к допандемийном. Отельеры и рестораторы поясняли, что проблема будет двухкомпонентной – нехватка персонала базового звена и отсутствие менеджеров, которые за время COVID-19 нашли другие места работы.

В случае с последними сразу была очевидна вся сложность привлечения назад старых опытных сотрудников, поскольку их, в отличие от простых официантов и горничных, нельзя быстро подготовить на месте.

После открытия границ дефицит кадров в пхукетском туризме признали и на самом высоком уровне. В декабре министр труда Сучарт Чоклин приводил цифру в 17 тыс. недостающих работниках, а пхукетский офис Департамента трудоустройства примерно в то же время сообщал о 8,8 тыс. незаполненных вакансий.

После пика сезона кадровый голод стал менее острым, но не исчез. В частности, на ярмарке труда Job Expo Phuket 2023, проходившей в Central Festival с 23 по 24 июня, соискателям предлагались порядка 5 тыс. вакансий. С одной стороны, это можно трактовать как изобилие карьерных возможностей для жителей острова, но одновременно такая цифра говорит и о том, что нехватка рабочих рук все еще существует.