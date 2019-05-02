Программа Коронации Рамы Х

Расписание исторических событий в Бангкоке 4-6 мая.

Новости Пхукета

3 Мая 2019, 10:18 AM

Коронация Рамы Х будет проходить в Бангкоке в течение трех дней.

Коронация Рамы Х начнется в Бангкоке утром 4 мая и завершится 6 числа. Ниже вы найдете список самых важных церемоний в рамках Коронации.

Суббота, 4 мая

10:09-12:00

Церемония Королевского Очищения, известная как Сонг Муратха Бхисек, пройдет в Королевской Резиденции Чакрабат Биман. В ходе церемонии на голову Короля будет прополита собранная со всей страны священная вода. За этим ритуалом последует церемония Помазания в Тронном Зале Байсан Даксин.

В древние времена именно Церемония Помазания была самым важным элементом Коронации, знаменовавшим вступление Короля во власть. Церемония символизировала, что власть Короля простирается во всех восьми направлениях света, а его воля распространяется на все части страны. Верховный брахман представал перед Королем с восемью сосудами священной воды, каждый из которых символизировал одно направление. В начале церемонии Король сидел лицом на восток, с каждым новым сосудом священной воды он поворачивался в следующую сторону и к концу ритуала вновь смотрел на восток.

В наши дни самой важной церемонией является Возложение Короны, как заведено со времен Рамы IV. В процессе Коронования находящиеся в зале монахи читают молитвы благословения, церемония проходит под звуки музыкальных раковин (конхов), бой барабанов и гонгов, музыку других инструментов. Храмовые колокола оглашают окрестности звоном. Почетный караул стоит по стойке смирно, главный духовой ансамбль исполняет Королевский Гимн Таиланда. Возложение Короны также знаменуется артиллерийским салютом.

После окончания описанного ритуала Его Величество Король отправится на трон Бхадрапитха под Королевским Девятиярусным Зонтом, где верховный брахмин вручит ему Королевскую Золотую Пластину с полным титулом Рамы Х, а также Королевские Регалии и другие знаки наивысшей власти. После возложения Короны и Облечения Властью Король выслушает благословение монахов и озвучит Первое Королевское Повеление на тайском языке.

14:00

Его Величество Король предоставит первую аудиенцию членам Королевской Семьи, Тайного Совета и Кабинета Министров, а также высокопоставленным чиновникам, которые соберутся в Тронном Зале Амариндра Виничая, чтобы выразить свои наилучшие пожелания Королю.

16:00

Его Величество проследует в Храм Изумрудного Будды, чтобы объявить себя Королевским Покровителем Буддизма.

13:19-20:30

Церемония Принятия Королевской Резиденции будет проходить в том же зале, где и Церемония Королевского Очищения, но во второй половине дня и вечером. Церемония представляет собой символическую подготовку Королевской Резиденции и вселение в нее Короля.

Воскресенье, 5 мая

9:00

Церемония вручения Королевской Монограммы Его Величества и Королевского Титула, а также присвоения Королевских рангов членам августейшей семьи пройдет в Тронном Зале Амариндра Виничая.

16:30

Пешая процессия с участием Его Величества Короля в Королевском Паланкине сделает почетный круг по столице, чтобы подданные могли отдать дань уважения и почета своему новому Королю.

Маршрут Королевской Процессии

• Процессия покинет Королевский Дворец из Павильона Абхорн Бимок через Ворота Висет Джаясри. За ворота процессия повернет направо на улицу На Пхра Лан, затем налево на Ратчадамнон Най, потом направо на Ратчадамнон Кланг, а оттуда налево на улицу Танао и к храму Ват Боворанивет. Королевский Паланкин остановится напротив храма, и Его Величество Король войдет внутрь, чтобы отдать дань уважения главному лику Будды в храмовом убосоте.

• Процессия продолжит движение по улице Пхра Сумен, а затем повернет направо на Ратчадамнон, проследовав через Выставочный Зал Раттанакосин. За залом процессия свернет налево на улицы Атсаданг и Бамрунг Мыанг. Королевский Паланкин остановится у храма Ват Раджабопидх, где Его Величество отдаст дань уважения главному лику Будды в храмовом убосоте.

• Процессия покинет храм Ват Раджабопидх, проследует по улице Фыанг Накхон, а оттуда свернет на улицу Чарон Крунг. Королевский Паланкин остановится у храма Ват Пхра Четупхон, где Его Величество отдаст дань уважения главному лику Будды в храмовом убосоте.

• Процессия с Его Величеством в Королевском Паланкине покинет храм Ват Пхра Четупхон и по улице Тхай Ванг направится к Королевскому Дворцу. Процессия пройдет через Ворота Висет Джаясри и остановится в Павильоне Абхорн Бимок.

Понедельник, 6 мая

16:30

Его Величество Король выйдет на балкон Зала Суддхайсаварйя в Большом Дворце, чтобы принять добрые пожелания своего народа.

17:30

Его Величество даст аудиенцию представителям зарубежных дипломатических миссий и примет их поздравления в Тронном Зале Чакри Маха Прасад.

Октябрь 2019

Процессия Королевских Барж

Заключительной церемонией Коронации Рамы Х станет Процессия Королевских Барж, которая состоится в октябре 2019 года. Процессия начнется в 16:00 от Пирса Васукри, откуда Его Величество Король отправится по водам реки Чао-Пхрая к храму Ват Арун (Храму Зари), где состоится вручение роб буддистским монахам (Королевская Церемония Катхин).

Участие в процессии примут более 50 барж и около 2300 гребцов. Баржи отправятся в Ват Арун пятью группами, общая протяженность речной процессии составит свыше четырех километров. Плавание будет сопровождаться ритмичным исполнением особых песен на тайском языке. Подобное зрелище можно увидеть крайне редко, поскольку организуется процессия лишь по исключительным поводам.