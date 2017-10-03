Прогноз по инфляции опустили до 0,4-1%

Министерство торговли Таиланда пересмотрело прогноз по уровню инфляции в 2017 году.

3 Октября 2017 12:23:43

Фото: Greg Holtfreter / Flickr

Несмотря на рост потребительских цен в июле-сентябре, Министерство торговли Таиланда ожидает, что по итогам 2017 года инфляция в стране будет ниже, чем ожидалось: 0,4-1% против 0,7-1,7%, прогнозировавшихся ранее. Как пишет Bangkok Post, ключевым фактором, сдерживающим инфляцию, является укрепление бата.

Сентябрьский всплеск инфляции (0,86%) в Министерстве торговли связывают с повышением нефтяных котировок на мировом рынке, а также ростом цен на овощи и фрукты внутри страны ввиду перебоев с поставками, вызванными дождями. Впрочем, даже за вычетом цен на энергоносители инфляция в сентябрь (Core CPI) составляла 0,53%, тогда как в июле, к примеру, показатель был зафиксирован на уровень 0,17%.