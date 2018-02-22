Проезд на север по тоннелю у Central Festival будет закрыт в ночь с 23 н 24 февраля
Департамент скоростных магистралей Пхукета предупредил о закрытии тоннеля Darasamut Underpass в ночь с пятницы на субботу (с 23 на 24 февраля).
Новости Пхукета
22 Февраля 2018 15:17:46
Фото: The Phuket News
Как пояснили в Департаменте скоростных магистралей, закрыта будет полоса для движения в северном направлении (в сторону Big C и Tesco Lotus Extra). Движение будет закрыто с 22:00 до окончания работ по ремонту указателей на въезде в тоннель и выезде из него.
Работы должны занять около пяти часов. Полоса для движения в южном направлении (в сторону Чалонга) останется открытой.