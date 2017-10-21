Проекты Angsana на Пхукете получили нового менеджера

Angsana Laguna Phuket объявила о назначении Мичала Зитека на должность регионального генерального менеджера.

21 Октября 2017 10:42:55

На посту генерального менеджера по региону он будет отмечать за стратегическое развитие всего портфолио Angsana на Пхукете, включая Angsana Laguna Phuket, Angsana Villas Resort Phuket, и Angsana Vacation Club.

В пресс-релизе компании подчеркивается, что господин Зитек до этого уже работал в Angsana. В частности, с 2015 года он отвечал за развитие отелей Banyan Tree и Angsana в Laguna Lăng Cô во Вьетнаме. До этого австралийский специалист работал в The Imperial Queen’s Park Hotel и Pan Pacific Hotel в Бангкоке.

«Я рад вернуться в Таиланд, где меня ждет возможность поработать с коллективами Angsana Laguna Phuket, Angsana Villas Resort Phuket и Angsana Vacation Club, чтобы открыть новую и увлекательную главу в историю роста и развития портфолио Angsana», – заявил господин Зитек, комментируя новое назначение.











