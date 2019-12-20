Проект тоннеля из Кату в Патонг остается на повестке дня в Управлении скоростных шоссе Таиланда (EXAT), и ведомство надеется, что документ будет утвержден уже в середине следующего года, а строительство начнется в середине 2022 года.

Новости Пхукета

20 Декабря 2019, 09:45 AM

Проект тоннеля из Кату в Патонг остается в силе. Фото: Phuket PR Department

О том, что об идее тоннеля из Кату в Патонг никто не забыл, заявил в ходе визита на Пхукет руководитель EXAT Сучарт Чонсакпипат. В ходе совещания в региональном штабе Департамента чрезвычайных ситуаций, господин Чонсакпипат рассказал, что соответствующий проект был включен в так называемый стратегический план частных инвестиций в государственные инициативы на 2015-2019 годы и одобрен Управлением по политике в сфере государственных инициатив в апреле 2015 года.

Как заявил господин Чонсакпипат, бюджет проекта в настоящий момент оценивается в 14,177 млрд бат, из которых 5,792 млрд должны пойти на выкуп земли у частных собственников, а остальные 8,385 млрд – непосредственно на прокладку тоннеля и магистрали. Озвученная господином Чонсакпипатом сумма оказалась на 260 млн бат выше той, что год назад называли в Минтрансе, однако с учетом общей сметы проекта различия незначительны.

Также глава EXAT показал план новой трассы, которая должна напрямую связать Кату и Патонг. Она должна пройти южнее существующей горной дороги из одного населенного пункта в другой.

По словам господина Чонсакпипата, сейчас ведется работа по решению юридических вопросов, связанных с прокладкой трассы через лесной массив. Концепцию должны одобрить и Министерство природы, и Департамент Королевских лесных угодий. Окончательно утвердить план должен будет в итоге Кабинет министров.

«Я ожидаю, что к середине следующего года проект будет одобрен, и в середине 2022 года строительство начнется», – заявил господин Чонсакпипат.

«Если этот проект пойдет хорошо, то и туристы, и местные жители получат выгоду от отсутствия пробок и снижения аварийности, которым сопровождаются поездки в Патонг по горной дороге. Согласно текущему плану, новая трасса с тоннелем откроется в 2026 году», – заявил глава EXAT.