The Phuket News
FIFA WORLD CUP 2018
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Проект The Residences at Sheraton Phuket Grand Bay распродан на 70%

Не более 30% объектов остаются нераспроданными в элитном комплексе смешанного пользования The Residences at Sheraton Phuket Grand Bay на восточном побережье Пхукета.

Новости Пхукета

1 Июля 2018 13:00:00

О том, что в The Residences at Sheraton Phuket Grand Bay распродано 70% жилья сообщила девелоперская компания Apex Development PLC, реализующая проект с суммарным объемом инвестиций в 4 млрд бат.

Среди покупателей, согласно пресс-релизу Apex Development, есть и тайские инвесторы и зарубежные. Процентное соотношение двух групп клиентов компания не приводит.

Отельно-жилой комплекс The Residences at Sheraton Phuket Grand Bay возводится на участке площадью 66 рай у бухты Ао-По в северо-восточной части острова Пхукет. В распоржении девелопера – 650 м береговой линии и 220 м песчаного пляжа. Там Apex Development строит единый комплекс из 103 вилл и люксов (suite) с бассейнами, а также пятизвездочный отель на 183 номера. Менеджментом объекта будет заниматься бренд Sheraton. Руководство Apex Development считает проект образцом того, что компания видит в качестве приоритетного направления работы.

«Мы концентрируем внимание на проектах смешанного пользования под управлением международных брендов в топовых локациях провинций с растущим туристическим рынком, что обеспечивает высокую ценность приобретаемых активов для клиентов. The Residences at Sheraton Phuket Grand Bay – идеальный пример соответствующего проекта», – заявил вице-президент Apex Development по международным отношениям и развитию Эккачай На-Ранонг.

«Восточное побережье Пхукета представляет собой особенное место. Виды на море просто несравненные, а все красоты залива Пханг-Нга доступны на яхте за считанные минуты. Это настоящая инвестиция [не просто в недвижимость, а] в образ жизни, позволяющая покупателю недвижимости в течение 30 дней проживать на приобретенном объекте, а в остальное время получать доход в рамках программы по сдаче жилья в аренду как части The Sheraton Phuket Grand Bay Resort», – добвляет господин На-Ранонг.

Инвесторам в комплексе предалаются пять типов недвижимости: индивидуальные виллы с собственными бассейнами (Pool Villa A, B, C) площадью от 90 кв. м до 137,5 кв. м; люксы с бассейнами (Pool Suite) площадью 84 кв. м и люксы без бассейнов (Suite) площадью 53 кв. м. Стоимостью объектов варьируется в пределах от 9,8 млн бат до 36,7 млн бат. Доступен вид на море или на горы, при этом жилье может быть оформлено в полную собственность в соответсвии с Законом о кондоминиумах.

Согласно плану, The Residences at Sheraton Phuket Grand Bay расположится на южном и северном «флангах» отеля The Sheraton Phuket Grand Bay Resort, инфраструктура которого будет доступна жильцам вилл. Список включает ресторанное обслуживание, услуги лобби-лаунджа, доступ в бассейн, СПА, фитнес-центр, бизнес-центр.

За архитектурные решения в комплексе отвечает группа The Office of Bangkok Architect; за интерьеры – Leo International Design Group; за ландшафтный дизайн – Shma Co Ltd.

«Мы уверены, что сможем обеспечить клиентам наивысшее качество. Работа с экспертами в каждой из областей гарантирует продукт высшего уровня. Это означает, что гостям будет обспечен лучший курортный опыт, а владельцам – выгодное вложение средств», – обещает господин На-Ранонг.

Строительство The Residences at Sheraton Phuket Grand Bay должно завершиться в третьем и четвертом кварталах 2019 года, отель The Sheraton Phuket Grand Bay Resort планируется сдать в третьем квартале 2020 года.

Напомним, что параллельно Apex Development работает еще над целом рядом жилых и гостинично курортных проектов в Таиланде, включая Movenpick Residences & Pool Villas (Паттайя), Four Points by Sheraton Pattaya, Jomtien Beach, Jomtien Bay Residences (Паттайя), Nai Yang Phuket Resort and Residences (Пхукет), Club Med Krabi (Краби) и Krabi Long Beach Resort and Residences (Краби).

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Жители Таиланда высказались за сохранение смертной казни
Жители Таиланда высказались за сохранение смертной казни
Китайские свадьбы как живой элемент культуры Перанакан на Пхукете
Китайские свадьбы как живой элемент культуры Перанакан на Пхукете
Следите за Чемпионатом мира вместе с «Новостями Пхукета»
Следите за Чемпионатом мира вместе с «Новостями Пхукета»
Классика с нюансом: Новый шеф-повар и его блюда дня в Marriott на Най-Янге
Классика с нюансом: Новый шеф-повар и его блюда дня в Marriott на Най-Янге
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.