Проект The Residences at Sheraton Phuket Grand Bay распродан на 70% Не более 30% объектов остаются нераспроданными в элитном комплексе смешанного пользования The Residences at Sheraton Phuket Grand Bay на восточном побережье Пхукета. Новости Пхукета 1 Июля 2018 13:00:00 О том, что в The Residences at Sheraton Phuket Grand Bay распродано 70% жилья сообщила девелоперская компания Apex Development PLC, реализующая проект с суммарным объемом инвестиций в 4 млрд бат. Среди покупателей, согласно пресс-релизу Apex Development, есть и тайские инвесторы и зарубежные. Процентное соотношение двух групп клиентов компания не приводит. Отельно-жилой комплекс The Residences at Sheraton Phuket Grand Bay возводится на участке площадью 66 рай у бухты Ао-По в северо-восточной части острова Пхукет. В распоржении девелопера – 650 м береговой линии и 220 м песчаного пляжа. Там Apex Development строит единый комплекс из 103 вилл и люксов (suite) с бассейнами, а также пятизвездочный отель на 183 номера. Менеджментом объекта будет заниматься бренд Sheraton. Руководство Apex Development считает проект образцом того, что компания видит в качестве приоритетного направления работы. «Мы концентрируем внимание на проектах смешанного пользования под управлением международных брендов в топовых локациях провинций с растущим туристическим рынком, что обеспечивает высокую ценность приобретаемых активов для клиентов. The Residences at Sheraton Phuket Grand Bay – идеальный пример соответствующего проекта», – заявил вице-президент Apex Development по международным отношениям и развитию Эккачай На-Ранонг. «Восточное побережье Пхукета представляет собой особенное место. Виды на море просто несравненные, а все красоты залива Пханг-Нга доступны на яхте за считанные минуты. Это настоящая инвестиция [не просто в недвижимость, а] в образ жизни, позволяющая покупателю недвижимости в течение 30 дней проживать на приобретенном объекте, а в остальное время получать доход в рамках программы по сдаче жилья в аренду как части The Sheraton Phuket Grand Bay Resort», – добвляет господин На-Ранонг. Инвесторам в комплексе предалаются пять типов недвижимости: индивидуальные виллы с собственными бассейнами (Pool Villa A, B, C) площадью от 90 кв. м до 137,5 кв. м; люксы с бассейнами (Pool Suite) площадью 84 кв. м и люксы без бассейнов (Suite) площадью 53 кв. м. Стоимостью объектов варьируется в пределах от 9,8 млн бат до 36,7 млн бат. Доступен вид на море или на горы, при этом жилье может быть оформлено в полную собственность в соответсвии с Законом о кондоминиумах. Согласно плану, The Residences at Sheraton Phuket Grand Bay расположится на южном и северном «флангах» отеля The Sheraton Phuket Grand Bay Resort, инфраструктура которого будет доступна жильцам вилл. Список включает ресторанное обслуживание, услуги лобби-лаунджа, доступ в бассейн, СПА, фитнес-центр, бизнес-центр. За архитектурные решения в комплексе отвечает группа The Office of Bangkok Architect; за интерьеры – Leo International Design Group; за ландшафтный дизайн – Shma Co Ltd. «Мы уверены, что сможем обеспечить клиентам наивысшее качество. Работа с экспертами в каждой из областей гарантирует продукт высшего уровня. Это означает, что гостям будет обспечен лучший курортный опыт, а владельцам – выгодное вложение средств», – обещает господин На-Ранонг. Строительство The Residences at Sheraton Phuket Grand Bay должно завершиться в третьем и четвертом кварталах 2019 года, отель The Sheraton Phuket Grand Bay Resort планируется сдать в третьем квартале 2020 года. Напомним, что параллельно Apex Development работает еще над целом рядом жилых и гостинично курортных проектов в Таиланде, включая Movenpick Residences & Pool Villas (Паттайя), Four Points by Sheraton Pattaya, Jomtien Beach, Jomtien Bay Residences (Паттайя), Nai Yang Phuket Resort and Residences (Пхукет), Club Med Krabi (Краби) и Krabi Long Beach Resort and Residences (Краби).