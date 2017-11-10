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Проект спорткомплекса в Май-Кхао достали из-под сукна

Глава пхукетского офиса Спортивного управления Таиланда (SAT) и губернатор подтвердили, что анонсированный восемь лет назад спорткомплекс в Май-Кхао все же будет построен.

Шела Рива

10 Ноября 2017 15:42:00

Фото: Phuket PR Department
Фото: Phuket PR Department

В четверг, 9 ноября, группа официальных лиц во главе с губернатором Пхукета Норрапхатом Плодтхонгом и главой местного офиса SAT Виратом Пати посетила участок площадью 150 рай в Май-Кхао, где должен быть построен многофукнциональный спортивный комплекс.

По итогам инспекции губернатор Плодтхонг рассказал, что замороженный на несколько лет проект все-таки будет реализован. Более того, изначальную идею было решено развить.

«Это будет больше, чем просто спортивный комплекс. Он также будет включать в себя международный конференц- и выставочный центр», – заявил губернатор, добавив, что соответствующим ведомствам уже было дано распоряжение обнести забором будущую стройплощадку.

Как добавил глава SAT на Пхукете Вират Пати, бюджет проекта еще окончательно не сформирован, но сумма «будет выше предыдущего бюджета на этот проект, подсчитанного восемь лет назад». По оценкам господина Пати, она превысит 1 млрд бат.

«На следующей неделе мы должны получить точную цифру», – добавил он.

Когда начнется строительство и сколько времени оно займет, ни господин Пати, ни губернатор Плодтхонг не уточнили.

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