Проект пирса у аэропорта Пхукета ждет вердикта столицы

Морской департамент Таиланда изучает возможность строительства пирса у аэропорта Пхукета. Если идея будет одобрена, прилетающие на остров туристы смогут добираться до места отдыха по морю.

30 Марта 2018 16:21:36

Фото: Marine Department

Директор пхукетского офиса Морского департамента Таиланда Сури Сирисаят подтвердил «Новостям Пхукета», что план по строительству пирса у пхукетского аэропорта по-прежнему существует, однако официально Морской департамент его еще не одобрил. Решение в данном случае должен вынести Бангкок.

«Пирс у аэропорта Пхукета пока не был одобрен. Концепция все еще изучается, и руководители центрального офиса Морского департамента в Бангкоке изучают, возможна ли реализация идеи. Ответственен за проект именно Морской департамент в Бангкоке. Новостей от него пока не было», – заявил «Новостям Пхукета» господин Сирисаят утром 30 марта. За день до этого в местных СМИ появилась информация, что идея якобы уже одобрена, но глава Морского департамента Пхукета заверил редакцию, что это не так.

Господин Сирисаят предъявил корреспонденту газеты официальное уведомление Морского департамента, подтверждающее, что проект по-прежнему находится на рассмотрении. Документ датирован средой, 28 марта. При этом в нем указывается, что идею поддержал глава Морского департамента Чирут Висалачитра, который указал, что она «окажется поддержку местной экономике, поскольку создаст альтернативный маршрут связи с аэропортом».

На документе имеется пометка об одобрении, но господин Сирисаят пояснил, что речь идет об одобрении дальнейшей работы над проектом, в частности, изучения его экономической целесообразности.

При этом информацию о планирующемся открытии новых паромных маршрутов в заливе Пханг-Нга господин Сирисаят назвал соответствующей действительности.

«Пять новых маршрутов действительно были одобрены, хотя этот проект пока находится на начальном этапе реализации. Нам еще только предстоит утвердить список пирсов, от которых и к которым будут ходить паромы. При этом некоторые пирсы надо будет построить», – заявил глава пхукетского офиса Морского департамента.

Господин Сирисаят выразил надежду, что запуск новых паромных маршрутов снизит нагрузку на дорожную сеть провинций, выходящих к заливу Пханг-Нга, а также облегчит ситуацию с трафиком в аэропортах Пхукета и Краби. Речь идет о следующих пяти маршрутов.

Пирс Ао-По на Пхукете – пирс Чонг-Лад на острове Яо-Яй – пирс Тха-Лэн на побережье Краби. Пирс Чонг-Лад на острове Яо-Яй – пирс Манох на острове Яо-Ной. Пирс Бан-Хуа-Хин на побережье Краби – пирс Клонг-Мад на острове Ланта-Ной. Острова Пу и Джум – пирс Ао-Тхонг-Ланг на побережье Краби. Остров Ланта-Яй – остров По.

Также одобрено было несколько маршрутов скоростных катеров (спидботов) между Пхукетом, островом Яо-Яй, островами Пхи-Пхи и островом Ланта. Задействованы должны быть пирсы Ао-По (Пхукет), Лэм-Лан (Яо-Яй), Тонсай и Лэм-Тонг (Пхи-Пхи) и пирс Саладин (Ланта).

По словам господина Сирисаята, новые маршруты были одобрены по результатам инспекций в указанных местах 24-25 мая. По всей видимости, именно это и объясняет появление соответствующих публикаций в местной прессе.

«Будут ли новые паромные маршруты запущены или нет, зависит от частных инвесторов. Непросто найти компании, желающие вложиться в такие проекты. Инвесторы должны провести собственные исследования и подсчитать объем туристического потока. Нужно учитывать множество моментов. Мы пока не можем с уверенностью подтвердить запуск ни одного из маршрутов, поскольку подтвержденных инвесторов у нас нет», – объяснил господин Сирисаят.

Инвесторов сейчас ждут все три Морских департамента андаманских провинций, а именно офисы на Пхукете, в Краби и Пханг-Нга.