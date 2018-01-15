Проект парка на Сурине вернулся на повестку дня

Амбициозный проект по организации общественного парка у пляжа Сурин вернулся к жизни. Впрочем, средства на его реализацию еще только предстоит найти.

15 Января 2018 10:21:28

Генерал Йодсанан Райчарон. Фото: Phuket PR Department

О том, что посвященный памяти Рамы IX общественный парк стоимостью 800 млн бат все же должен появиться на Сурине, объявил 12 января заместитель командующего Королевской армии Таиланда генерал Йодсанан Райчарон.

В ходе визита на Пхукет генерал Райчарон выразил надежду, что правительство одобрит выделение средств на организацию парка, который будет носить название Royal National Park of Surin Beach.

«В общей сложности проект будет стоить 800 млн бат, и я ожидаю, что правительство одобрит выделение бюджета», – заявил генерал Райчарон.

По словам генерала, на территории будут работать выставочный и культурный центры, музей парусного спорта, поле для гольфа и другие объекты. Там же расположится выставка фоторабот Рамы IX и монументы девяти правителей Таиланда и Сиама.

Проект большого парка на Сурине был впервые представлен в сентябре 2016 года под именем Rajabhakti Park. Как утверждали тогда руководители администрации Пхукета, идея создания парка принадлежала премьер-министру Праюту Чан-Оче.

Впрочем, уже в январе 2017 года губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан заявил, что проект был свернут, и вместо Rajabhakti Park на Сурине будет организован более скромный парк под названием Surin Public Park и с бюджетом в 12 млн бат.

«Мы считаем нецелесообразным тратить 800 млн бат на этот проект. Мы можем разбить парк за гораздо меньшую сумму, а освободившиеся средства потратить на другие проекты», – говорил год назад Чокчай Дечаморнтхан.

Нынешний губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг о проекте публично не высказывался.