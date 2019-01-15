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Проект электронных водительских прав запустили в Таиланде

В магазинах приложений для мобильных устройств на Android и iOS стало доступным для скачивания приложение DLT QR Licence, разработанное Департаментом наземного транспорта Таиланда (DLT) в качестве цифрового аналога водительских прав.

Новости Пхукета

15 Января 2019, 04:52 PM
Фото: NNT

Фото: NNT

По задумке DLT, приложение должно стать полноценным аналогом пластиковых водительских удостоверений. Для его использования достаточно скачать программу на смартфон и пройти регистрацию с указанием личных из водительского удостоверения и сканированием QR-кода, имеющегося на тайских правах последних лет выпуска.

Как пояснил глава DLT Пирапон Тваорнсупачарон, в случае наличия приложения DLT QR Licence сотрудники дорожной полиции при проверке документов могут отсканировать QR-код и получить всю необходимую им информацию о шофере, включая историю неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. В перспективе эта функция может использоваться для более жесткой борьбы со злостными нарушителями правил, сообщает Национальное новостное бюро Таиланда (NNT).

Также из приложения сотрудники полиции и экстренных служб смогут получить информацию о группе крови водителя и наличии аллергий на лекарства, а также другие данные, которые могут быть актуальны, к примеру, в случае ДТП.

Как убедились «Новости Пхукета», приложение действительно можно без проблем скачать в Play Store, однако доступно оно пока лишь на тайском языке, а пройти регистрацию не получилось ни у кого из пытавшийся.

Кроме того, использовать приложение по прямому назначению (в качестве альтернативы пластиковым водительским правам тайского образца) пока не получится и по другой причине. 

Поскольку необходимые изменения в Закон о дорожном движении от 1979 года еще не внесены, DLT QR Licence является просто приложением для мобильного устройства и статуса официального документа не имеет. Об этом, в частности, заявил газете The Nation заместитель начальника Образовательного бюро Королевской полиции Таиланда.

По словам офицера, Национальная законодательная ассамблея может рассмотреть поправки к закону 17 января. Если поправки будут приняты, то приложение DLT QR Licence действительно станет альтернативой пластиковому удостоверению.

 

 

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