Проект дороги Кату-Срисунтхорн не продвинулся дальше обсуждений

Власти Пхукета не отказываются от идеи прокладки прямой дороги из Кату в Срисунтхорн, но проект за полгода не продвинулся дальше обсуждений и подтверждения намерений. На прошедшем 1 ноября совещании рабочей группы под председательством вице-губернатора Амнуая Пинсувана было лишь заявлено намерение «провести исследования и инспекции и создать карты местности с обозначением границ выделяемой под дорогу земли». Конкретики в проекте не прибавилось.

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Также на встрече обсуждалась выработка рекомендаций и руководств для административной организации Пхукета (РРАО) по работе с частным сектором в рамках проекта дороги. Структура Ревата Арироба уже реализует несколько небольших дорожных проектов в Срисунтхорне и Кату, но новая дорога должна быть именно полноценной асфальтированной трассой, а не грунтовкой до удаленных плантаций.

Предыдущая встреча рабочей группы проходила в марте. На ней господин Арироб сообщил, что протяженность дороги составит 5,6 км. На юге она будет начинаться у Музея горного дела в Кату, на севере – у восточной части водохранилища Банг-Ньеу-Дам в Срисунтхорне. Ширина проезжей части составит 12 м.

Задача проекта – разгрузить шоссе Thepkrasattri Rd., главную транспортную артерию всей провинции. Сейчас проезд из Кату в Срисунторн и Чернг-Талей возможен через Ко-Кэу, но путь по узким улицам еще менее удобен, чем по забитой пробками Thepkrasattri Rd.

При этом новая дорога была бы особенно важна жителям вилл и апартаментов в районе пхукетской Лагуны. Инфраструктура в районе Чернг-Талей только начинает формироваться, так что по состоянию на 2023 год все основные международные школы, больницы и подобные объекты по-прежнему находятся не просто на юге от Чернг-Талей, а за холмами.

Девелоперы утверждают в своих брошюрах, что от их жилых комплексов в Банг-Тао всего 15-20 минут езды до школ и больниц, но не уточняют, что речь идет о поездке глубокой ночью. В полночь карты Google, действительно, говорят, что от въезда в Лагуну до больницы Bangkok Hospital Siriroj, торгового центра Central и школы KIS – порядка 22-24 минут на автомобиле. Однако если ребенка нужно отвезти на уроки или на прием к врачу не в 1:00 ночи, а в 8:00 утра, то время значительно больше.

При этом официальные лица пока не сказали, как именно проект новой дороги через джунгли будет встраиваться в общую систему новой скоростной магистрали из Май-Кхао в Кату. Эта многополосная трасса на финальном отрезке также должна проходить в районе водохранилища Банг-Ньеу-Дам, а затем сворачивать в направлении Патонга недалеко от Музея горного дела.