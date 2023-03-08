Проект дороги из Кату в Срисунтхорн сдвинулся с мертвой точки

Вопрос передачи земли обсуждался на встрече с президентом административной организации Пхукета (PPAO, OrBorJor) Реватом Ариробом. Землевладельцев представляли Сангуан Кулванит, Китти Саксактави и Нгинао Экванит.
OrBorJor по мере сил занимается дорогами в указанной части острова, но пока все сводится к тому, чтобы поддерживать проходимость грунтовок, которыми пользуются фермеры.
Новая дорога шириной 12 м и протяженностью около 6 км должна начинаться от Музея горного дела в Кату и выходить к водохранилищу Банг-Ньеу-Дам в Срисунтхорне. Впрочем, разговоры о ней велись еще до этого, как появился проект нового шоссе из Май-Кхао до Кату. О том, как должны соотноситься две эти идеи, пока никто из официальных лиц не говорил.