Проект дороги из Кату в Срисунтхорн сдвинулся с мертвой точки

Многолетний проект по прокладке полноценной дороги из Кату в Срисунтхорн сдвинулся с мертвой точки. Три влиятельных местных семьи, владеющие землей в данной части острова, выразили готовность передать требуемые участки для прокладки дороги, которая позволит добираться из Кату в Чернг-Талей в объезд Памятника Героиням и Ко-Кэу.

Новости Пхукета

Проект дороги из Кату в Срисунтхорн обсудили на встрече с главой РРАО. Фото: РРАО

Проект дороги из Кату в Срисунтхорн обсудили на встрече с главой РРАО. Фото: РРАО

Проект дороги из Кату в Срисунтхорн обсудили на встрече с главой РРАО. Фото: РРАО

Проект дороги из Кату в Срисунтхорн обсудили на встрече с главой РРАО. Фото: РРАО

Проект дороги из Кату в Срисунтхорн обсудили на встрече с главой РРАО. Фото: РРАО

Проект дороги из Кату в Срисунтхорн обсудили на встрече с главой РРАО. Фото: РРАО

Проект дороги из Кату в Срисунтхорн обсудили на встрече с главой РРАО. Фото: РРАО

Вопрос передачи земли обсуждался на встрече с президентом административной организации Пхукета (PPAO, OrBorJor) Реватом Ариробом. Землевладельцев представляли Сангуан Кулванит, Китти Саксактави и Нгинао Экванит.

OrBorJor по мере сил занимается дорогами в указанной части острова, но пока все сводится к тому, чтобы поддерживать проходимость грунтовок, которыми пользуются фермеры.

Новая дорога шириной 12 м и протяженностью около 6 км должна начинаться от Музея горного дела в Кату и выходить к водохранилищу Банг-Ньеу-Дам в Срисунтхорне. Впрочем, разговоры о ней велись еще до этого, как появился проект нового шоссе из Май-Кхао до Кату. О том, как должны соотноситься две эти идеи, пока никто из официальных лиц не говорил.