Проект 10-летних виз LTR продолжает буксовать

Обеспеченные иностранные пенсионеры, IT-специалисты и прочие высокооплачиваемые профессионалы из-за рубежа пока не смогли понять, зачем им переезжать в Таиланд по новым десятилетним визам LTR, которые с прошлого года начала выдавать страна. На это указывают цифры, озвученные заместителем пресс-секретаря тайского правительства Трайсури Тайсаранакун. Показатели подаваемых заявлений на LTR все еще в разы ниже заявленного властями таргета.

Новости Пхукета

11 Марта 2023, 08:00 AM

Категории иностранных граждан, имеющих право на LTR. Страница из брошюры, раздававшейся в ходе презентации проекта на Пхукете. Фото: BIO

Как заявил госпожа Тайсаранакун, за период с 1 января по 28 февраля заявления на LTR-визы всех доступных типов подали 2920 иностранцев. Из этого числа 940 заявлений пришлось на граждан европейских стран, 517 – на граждан США и 325 – на граждан Китая, пишет Bangkok Post.

По типам виз распределение следующее. 195 заявления было получено от финансово состоятельных граждан мира; 1011 заявление – от обеспеченных пенсионеров; 771 – от желающих удаленно работать из Таиланда профессионалов; 390 – от высококвалифицированных специалистов, устраивающихся в тайские компании; 553 – от членов семей граждан из четырех предыдущих категорий.

Как и в предыдущих публикациях, официальные лица озвучили только число поданных заявлений. Информация о том, сколько человек получили сами визы и въехали по ним в Таиланд, отсутствует.

Десятилетняя LTR-виза рассматривается властями Таиланда как способ привлечения не только людей, которые будут тратить в Таиланде деньги, но и обеспечивать трансфер технологий и знания работающим с ними тайским сотрудникам. Визы оформляются через Совет по инвестициям (Board of Investment, BOI), причем это относится даже к LTR для пенсионеров.

Официальная цель властей – привлечь в страну по LTR ровно 1 млн иностранцев в ближайшие пять лет, то есть среднемесячный показатель должен составлять примерно 16,7 тыс. Озвученные госпожой Тайсаранакун цифры в 2920 за четыре месяца, очевидно, позиционируются как хороший результат, однако в контексте заявленного таргета выглядят не впечатляюще.

По всей видимости, признают плохой старт программы и в самом BOI. В феврале генеральный секретарь совета Нарит Тхердстирасукди озвучил план привлечь частные компании к работе по популяризации и продвижению LTR среди тех, кому могло бы быть интересно получить долгосрочную визу с рядом налоговых и иных бонусов.

Впрочем, пока что основной категорией хоть сколько-нибудь заинтересованных иностранцев являются пенсионеры, на которых приходится треть всех заявлений. Визой для фрилансеров LTR предсказуемо не стала, хотя в этом качестве ее сам Таиланд никогда и не позиционировал. Подобную трактовку предлагали пишущие о тайской жизни блогеры.

Ознакомиться с условиями получения LTR можно на сайте BOI или в отдельно брошюре BOI, доступной, в том числе, на английском и русском языках.