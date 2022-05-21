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Продукты с марихуаной дадут попробовать на фестивале в Сапан-Хине

Власти Пхукета анонсировали очередную ярмарку еды Food Festival 2022, которая станет продолжением серии фестивалей, проводящихся из года в год на протяжении четверти века. Новое мероприятие должно пройти в Сапан-Хине с 28 мая по 5 июня и подчеркнуть культурную идентичность Пхукет-Тауна в рамках программы креативных городов ЮНЕСКО, в которой административный центр провинции Пхукет значится как город гастрономии. Фестиваль будет проходить на главной площадке для мероприятий в Сапан-Хине в течение девяти вечеров с 16:00 до 23:00.

Новости Пхукета

21 Мая 2022, 05:16 PM
Администрация Пхукет-Тауна приглашает на ярмарку еды. Среди прочего будут продукты коноплеводства. Фото: PR Phuket

Администрация Пхукет-Тауна приглашает на ярмарку еды. Среди прочего будут продукты коноплеводства. Фото: PR Phuket

Администрация Пхукет-Тауна приглашает на ярмарку еды. Среди прочего будут продукты коноплеводства. Фото: PR Phuket

Администрация Пхукет-Тауна приглашает на ярмарку еды. Среди прочего будут продукты коноплеводства. Фото: PR Phuket

Администрация Пхукет-Тауна приглашает на ярмарку еды. Среди прочего будут продукты коноплеводства. Фото: PR Phuket

Администрация Пхукет-Тауна приглашает на ярмарку еды. Среди прочего будут продукты коноплеводства. Фото: PR Phuket

Администрация Пхукет-Тауна приглашает на ярмарку еды. Среди прочего будут продукты коноплеводства. Фото: PR Phuket

Администрация Пхукет-Тауна приглашает на ярмарку еды. Среди прочего будут продукты коноплеводства. Фото: PR Phuket

Администрация Пхукет-Тауна приглашает на ярмарку еды. Среди прочего будут продукты коноплеводства. Фото: PR Phuket

Администрация Пхукет-Тауна приглашает на ярмарку еды. Среди прочего будут продукты коноплеводства. Фото: PR Phuket

Администрация Пхукет-Тауна приглашает на ярмарку еды. Среди прочего будут продукты коноплеводства. Фото: PR Phuket

Администрация Пхукет-Тауна приглашает на ярмарку еды. Среди прочего будут продукты коноплеводства. Фото: PR Phuket

Администрация Пхукет-Тауна приглашает на ярмарку еды. Среди прочего будут продукты коноплеводства. Фото: PR Phuket

Администрация Пхукет-Тауна приглашает на ярмарку еды. Среди прочего будут продукты коноплеводства. Фото: PR Phuket

Администрация Пхукет-Тауна приглашает на ярмарку еды. Среди прочего будут продукты коноплеводства. Фото: PR Phuket

Администрация Пхукет-Тауна приглашает на ярмарку еды. Среди прочего будут продукты коноплеводства. Фото: PR Phuket

Администрация Пхукет-Тауна приглашает на ярмарку еды. Среди прочего будут продукты коноплеводства. Фото: PR Phuket

Администрация Пхукет-Тауна приглашает на ярмарку еды. Среди прочего будут продукты коноплеводства. Фото: PR Phuket

Администрация Пхукет-Тауна приглашает на ярмарку еды. Среди прочего будут продукты коноплеводства. Фото: PR Phuket

Администрация Пхукет-Тауна приглашает на ярмарку еды. Среди прочего будут продукты коноплеводства. Фото: PR Phuket

Администрация Пхукет-Тауна приглашает на ярмарку еды. Среди прочего будут продукты коноплеводства. Фото: PR Phuket

Администрация Пхукет-Тауна приглашает на ярмарку еды. Среди прочего будут продукты коноплеводства. Фото: PR Phuket

Подготовка фестиваля началась 20 мая со встречи представителей Муниципального клуба торговцев едой на Пхукете во главе с президентом организации Паначаем Васанарунгруангсуком и властей Пхукет-Тауна во главе с заместителем мэра Праситом Синсаовапаком.

Господин Синсаовапак отметил, что в последние два года фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса, но сейчас эпидемиологическая обстановка благоприятствует возрождению традиции, кроме того бизнес острова остро нуждается в доходах.

В рамках фестиваля должны работать более 60 киосков с едой, где можно будет купить и попробовать блюда пхукетской кухни, такие как сладские трубочки апонг или местные вариации классической лапши пад тай. Главной же новинкой станет еда, приготовленная с применением недавно легализованной в Таиланде конопли.

«В рамках мероприятия также пройдет ярмарка ОТОР, на которой будут лотки предпринимателей, занимающихся коноплеводством. Будут соленые с коноплей яйца, салат из папайи с коноплей, рыбный соус с коноплей и другая продукция», – заявил вице-мэр Синсаовапак.

«Еще будут пельмени-гйоза, пхукетские ананасы из местных садов и не токсичные местные овощи, а также лотки с продукцией малых и средних предпринимателей и выставка классических автомобилей от клуба любителей ретро-машин. Но самое важное, участники ярмарки будут использовать только экологически безвредные контейнеры для снижения загрязнения окружающей среды и сохранения природы», – добавил чиновник.

 

 

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