Продлению часов работы баров до 4:00 утра дали зеленый свет

Министерство внутренних дел Таиланда дало принципиальное согласие на продление разрешенных часов работы баров и клубов в специально выделенных туристических зонах до 4:00 утра. Как сообщила официальный представитель правительства, возглавляющий минстерство вице-премьер Анутин Чарнвиракун «признал соглашение» и отдал распоряжение о разработке критериев для выделения таких зон. Дата рассмотрения проекта кабинетом министров пока не называется, но на официальной странице правительства Таиланда еще на прошлой неделе появилась публикация, в которой говорится о том, что мэрия Бангкока уже «готовится» к новым часам работы ночных заведений и считает логичным провести тест-драйв в этот Новый год.

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Публикация правительства Таиланда о том, что Анутин Чарнвиракун дал принципиальное согласие на продление часов работы баров и клубов. Фото: Thai Government

Публикация правительства Таиланда о том, что Бангкок готовится к новым часам работы баров и клубов. Фото: Thai Government

Принципиальное согласие по вопросу о продлении легальных часов работы баров и клубов до 4:00 было достигнуто на межведомственном заседании 25 октября, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Таиланда сегодня, 26 октября.

В тексте приводятся слова госпожи Трайсури Тайсаранакун, которая в новом правительстве совмещает должности официального представителя правительства и секретаря министра внутренних дел Анутина Чарнвиракуна. Именно его принципиальное согласие было ключевым для того, чтобы начать на практике менять правила работы развлекательных заведений, в поддержку чего в последние годы высказывались даже государственные ведомства, такие как Минтуризма.

Самого министра и вице-премьера Чарнвиракуна на встрече не было, от лица его министерства председательствовал заместитель постоянного секретаря Чамнавнвит Терат. Список других участников был максимально широким: от Минтуризма и Минздрава до Королевской полиции Таиланда и Управления по контролю за оборотом наркотиков. Также присутствовали представители от мэрии Бангкока.

Госпожа Тайсаранакун отметила, что еще 13 октября кабмин принял резолюцию, предписывающую Министерству внутренних дел совместно с другими ведомствами «найти пути продления часов операционной деятельности развлекательных заведений в конкретных туристических зонах для стимулирования туризма и туристических трат в высокий сезон».

По итогам встречи 25 октября было решено, что Министерство внутренних дел должно приступить к выработке критериев выделения таких зон. Когда они будут готовы и утверждены, власти на местах (в Бангкоке и в провинциях) смогут начать подавать заявки на присвоение такого статуса тем или иным районам в своей юрисдикции. При положительном решение ночным заведения в них смогут легально работать до 4:00 утра.

«Министерство внутренних дел будет рассматривать заявки в индивидуальном порядке и выносить решение по каждой зоне на основе установленных критериев», – заявила госпожа Тайсаранакун.

«Это решение соответствует стратегии правительства по стимулированию туризма и генерации выручки от туризма в интересах всей экономики. В то же время, в выделенной зоне могут быть установлены отдельные правила для соблюдения законности и минимизации негативных последствий продленных часов работы заведений сферы обслуживания для населения», – добавила она. Эти слова сайт правительства поместил на иллюстрацию новости.

Принятая схема по всем параметрам соответствует тому, что на протяжении многих лет предлагал бизнес и чему господин Чарнвиракун активно противился в бытность главой Минздрава. Именно это министерство громче всех выступало против легализации работы ночных клубов до 4:00 утра, мотивируя это ростом ночного употребления алкоголя и, среди прочего, аварий по вине пьяных водителей. Слова бизнеса о том, что он будет жестко контролировать развлекательные зоны, эффекта не имели.

Сейчас, как заявила госпожа Тайсаранакун, министр Чарнвиракун «признал соглашение и отдал инструкции профильным сотрудникам по разработке министерского постановления» о выделенных зонах, где бары и клубы смогут работать по ночам на законных основаниях. Затем проект будет отправлен на рассмотрение господину Чарнвиракуну и кабинету министров.

В силу постановление вступит после утверждения кабмином и публикации в Royal Gazette. В заявлении госпожи Тайсаранакун ничего не говорится о том, когда это может произойти. Но мэрия Бангкока, как сообщало еще 17 октября само правительство, уже «готовится» к новым часам работы ночных заведений и считает логичным провести тест-драйв в этот Новый год.