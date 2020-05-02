Продажу алкоголя в Таиланде возобновят 3 мая

Власти Таиланда приняли решение не продлевать сухой закон на новый месяц, а отменить его уже в это воскресенье. С 3 мая продажа спиртного в стране будет разрешена. К ресторанам, кафе, клубам и барам это не относится.

Новости Пхукета

2 Мая 2020, 11:39 AM

Тайские магазины должны возобновить торговлю спиртным с 3 мая. Впрочем, теоретически губернаторы отдельных провинций вольны по собственной инициативе продлить сухой закон. Фото: Bangkok Post

Власти Таиланда приняли решение отменить действовавший с середины апреля запрет на продажу спиртных напитков, сообщает Bangkok Post. Соответствующее решение было опубликовано в Royal Gazette, что означает его официальный статус.

Пересмотр позиции по сухому закону произошел буквально на следующий день после того, как

постоянный секретарь Министерства иностранных дел Чатчай Промлерт объявил о продлении запрета на месяц, а глава Национального совета безопасности (NSC) и генерал Сомсак Рунгсита добавил, что исполнение требования о запрете будет обязательным для всех провинций. При этом ни на какие официальные документы ни господин Промлерт, ни генерал Рунгсита не ссылались. По словам генерала, официальное заявление должно было состояться через «два-три дня».

Согласно опубликованному в Royal Gazette распоряжению, с 3 мая продажа спиртного будет разрешена лишь употребления на дому. С того же дня откроются кафе и рестораны, но родавать алкогольные напитки в них будет по-прежнему запрещено. Бары и другие развлекательные заведения останутся закрытыми до отдельного распоряжения.

Комментируя официальное решение, генерал Рунгсита никак не коснулся своих предыдущих заявлений на этот счет, но указал, что основное требование властей остается прежним. Правительство опасается, что встречи людей за распитием спиртных напитков могут создавать угрозу распространения COVID-19. Именно по этой причине и вводился сухой закон.

«Правительство не хочет, чтобы люди собирались группами, поскольку это создает риск распространения COVID-19», – заявил генерал Рунгсита.

Вице-премьер Виссану Крыа-Нгам в свою очередь добавил, что отмена сухого закона происходит в рамках общего смягчения ограничений, введенных в стране для сдерживания распространения коронавируса. Одновременно вице-премьер подчеркнул, что власти отдельных провинций могут по своей инициативе оставить запрет в силе, «если считают, что его отмена, принесет больше вреда, чем пользы».

Позиция губернатора Пхукета по данному вопросу пока неизвестна.