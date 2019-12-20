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Продажи и производство автомобилей продолжают снижаться в Таиланде

Ключевая для Таиланда автомобильная отрасль по-прежнему не может выйти в рост.

Новости Пхукета

20 Декабря 2019, 01:13 PM
Прогноз по производству за весь год 2019 был снижен с 2,15 млн единиц до 2 млн. Фото: Bangkok Post

Прогноз по производству за весь год 2019 был снижен с 2,15 млн единиц до 2 млн. Фото: Bangkok Post

Как следует из заявления Федерации тайской промышленности, продажи новых автомобилей на внутреннем рынке в ноябре составили 79,3 тыс. единиц, упав на 16,2% по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года. Продажи за январь-ноябрь упали на 1,1% и составили 918,3 тыс. единиц. В качестве одной из причин снижения федерация назвала перекредитованность домохозяйств на фоне которой банки неохотно дают новые автокредиты.

Экспорт собранных в Таиланде автомобилей составил в ноябре 75,2 тыс. единиц, продемонстрировав снижение на 19,3% год к году. Продажи за январь-ноябрь составили 981,8 тыс. единиц, упав на 6,07%. В денежном выражении экспорт в ноябре снизился на 18,1%, а за январь-ноябрь – на 7,14%. Главными факторами падения экспорта названы рост курса бата, замедление мировой экономики и торговая война между США и Китаем.

В федерации отмечают, что на фоне слабых продаж сокращается и производство автомобилей. В ноябре оно упало на 21,8%, а с начала года – на 5,95%. Прогноз по производству за весь год 2019 был снижен с 2,15 млн единиц до 2 млн.



 

 

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