Продажа спиртного будет запрещена в Таиланде в эти выходные

В воскресенье, 20 декабря, по всему Таиланду будут проходить выборы в административные организации провинций (OrBorJor). В связи с этим продажа спиртного будет запрещена с 18:00 субботы, 19 декабря, по 18:00 воскресенья, 20 декабря.

Новости Пхукета

16 Декабря 2020, 09:56 AM

Глава пхукетского Избиркома (РЕС) Пассакон Сирипакаяпон. Фото: Phuket PR

Как подтвердил глава пхукетского Избиркома (РЕС) Пассакон Сирипакаяпон, запрет на продажу алкоголя в дни выборов предусмотрен избирательным законодательством. При этом бары, ночные клубы и другие развлекательные заведения закрываться не обязаны.

«Они могут закрыться по своему решению, но продажа алкоголя будет запрещена. Не забывайте, что за нарушение закона предусмотрено вплоть до полугода тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа», – предупредил господин Сирипакаяпон.

Употребление алкоголя в частных домах не запрещено при условии, что куплены напитки заранее.

Также голосование в этот раз будет проходить в условиях повышенных мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

«Люди на избирательных участках должны будут носить маски и соблюдать социальное дистанцирование», – отметил глава РЕС.

На Пхукете в воскресенье будут действовать 496 избирательных участков. Их число было увеличено для облегчения социального дистанцирования (на прошлых выборах работали 390 участков). В связи с этим и другими мерами расходы на проведение выборов на Пхукете выросли вдвое и достигли 26 млн бат.

За пост главы OrBorJor Пхукета в этом году будут бороться пять человек, на места непосредственно в совете претендуют 77 кандидатов. Действующий глава организации Ватчарин Патомваттханапонг в выборах не участвует.