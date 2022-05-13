Продажа спиртного будет запрещена в Таиланде 15 мая

В воскресенье, 15 мая, в Таиланде будет запрещена продажа спиртных напитков в связи с буддистским праздником Висакха Буча.

Новости Пхукета

13 Мая 2022, 01:23 PM

Продажа спиртного в день Висакха Буча карается штрафом, но возможен даже и тюремный срок.

Висакха Буча входит в список важнейших буддистских праздников, в дни которых законодательно запрещена торговля спиртным. 24-часовой запрет распространяется не только на магазины, но также на бары и рестораны. Нарушителям грозит вплоть до полугода тюрьмы и/или 10 тыс. бат штрафа.

Поскольку день Висакха Буча выпал в этом году на воскресенье, следующий понедельник (16 мая) будет нерабочим днем во всех государственных учреждениях и многих частных и государственных компаниях. Среди прочих, в понедельник будут закрыты офисы Департамента наземного транспорта, Департамента трудоустройства, Иммиграционного бюро. При этом продажа спиртного 16 числа будет разрешена (запрет распространяется лишь на сам день буддистского праздника).

Висакха Буча – праздник рождения, просветления и ухода в нирвану Будды Гаутамы, духовного учителя, основателя буддизма. Праздничные церемония продолжаются в течение всего дня. Утром буддисты идут в храмы, делают подношения монахам, молятся, внимают проповедям. Вечером верующие зажигают на храмах множество фонариков, символизирующих просветление учителя, а также трижды обходят храм с тремя благовонными палочками в руках в память о Будде, его учении и его последователях. Вокруг деревьев Бодхи (именно под деревом Бодхи, согласно преданию, Будда достиг просветления) расставляют масляные ламы.