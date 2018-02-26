Продажа спиртного будет запрещена в Таиланде 1 марта

Буддисты Таиланда готовятся отметить праздник Макха Буча. В день праздника – 1 марта – продажа алкоголя в стране будет запрещена.

26 Февраля 2018 09:57:40

Фото: Pedro Fernandes / Flickr

Праздник Макха Буча отмечается буддистами в полнолуние третьего лунного месяца, и этот день в нынешнем году выпадал на 1 марта. Таким образом ближайший четверг в Таиланде будет нерабочим днем. Все государственные учреждения и большинство компаний в этот день работать не будут.

Также 1 марта будет запрещена продажа спиртных напитков. Согласно постановлению офиса премьер-министра, безалкогольными в этом году будут пять больших буддистских праздников: Макха Буча, Висакха Буча, Асарнха Буча, Кхао Панса и Ван Онг Панса.





