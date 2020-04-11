Продажа алкоголя запрещена на Пхукете с 11 апреля

Решение о запрете на продажуалкоголя было принято на совещании Пхукетского комитета по эпидемиологии 10 апреля. Непосредственно сам приказ был опубликован на странице PR-службы администрации Пхукета в 20:41, то есть уже после закрытия большинства магазинов.
Запрет распространяется как на розничную, так и на оптовую продажу спиртного. Нарушителям грозит привлечение к ответственности по статье 52 Закона об инфекционных заболеваниях. Соответствующая статья предусматривает до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа.