Продажа алкоголя запрещена на Пхукете с 11 апреля

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана отдал распоряжение о запрете на продажу спиртных напитков с 11 апреля и вплоть до особого уведомления.

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Решение о запрете на продажуалкоголя было принято на совещании Пхукетского комитета по эпидемиологии 10 апреля. Непосредственно сам приказ был опубликован на странице PR-службы администрации Пхукета в 20:41, то есть уже после закрытия большинства магазинов.

Запрет распространяется как на розничную, так и на оптовую продажу спиртного. Нарушителям грозит привлечение к ответственности по статье 52 Закона об инфекционных заболеваниях. Соответствующая статья предусматривает до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа.











