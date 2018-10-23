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Продажа алкоголя во всем Таиланде будет запрещена 24 октября

Полиция Пхукета подтвердила, что в среду, 24 октября, продажа алкогольных напитков будет запрещена на Пхукете и по всему Таиланду.

Тави Адам

23 Октября 2018, 05:05 PM
Фото: Архив The Phuket News

Фото: Архив The Phuket News

Однодневный запрет на торговлю спиртным связан с окончанием буддистского поста. Соответствующее событие является важным религиозным праздником в Таиланде и известно под названием Ван Онг Панса.

«Завтра – важный буддистский праздник. Согласно закону, продажа алкоголя в этот день запрещена, за исключением торговых точек, находящихся в зонах беспошлинной торговли международных аэропортов», – подтвердил «Новостям Пхукета» полковник полиции Серпман Сириконг.

«Мы получили приказ о запрете на продажу спиртного и разослали его всем заведениям, ведущим торговлю алкогольными напитками», – добавил он.

Отметим, что тайское законодательство запрещает торговлю спиртным в дни пяти больших буддистских праздников. Ван Онг Панса – последний из них в этом году.

 

 

 

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