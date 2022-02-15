Продажа алкоголя в Таиланде будет запрещена 16 февраля

Начальник пхукетской полиции генерал-майор Сермпхан Сириконг предупредил о том, что его сотрудники будут строго следить за соблюдением запрета на продажу спиртных напитков 16 февраля, когда буддисты Таиланда будут отмечать праздник Макха Буча.

Новости Пхукета

15 Февраля 2022, 02:39 PM

Фото: Архив The Phuket News

Макха Буча отмечается буддистами в полнолуние третьего лунного месяца, которое в этом году выпало на 16 февраля. В этот день буддисты отмечают встречу 1250 архатов, собравшихся когда-то перед Буддой, не договариваясь о встрече заранее. В этот день празднуют создание идеальной и образцовой буддистской общины.

Праздник считается одним из самых важных для буддистов и в Таиланде входит в список дней, в которые продажа алкоголя законодательно запрещена. В этот раз торговать спиртным нельзя будет с 00:01 по 23:59 среды, 16 февраля. А с учетом стандартных ограничений на торговлю алкоголем продажа возобновится только в 11:00 четверга, 17 февраля.

Комментируя приуроченный к празднику запрет, генерал Сириконг отметил, что его сотрудники и так каждый день следят за соблюдением правил продажи алкоголя. Однако в этот раз правоохранители получили особое указание от начальника всей полиции генерала Сувата Джангйодсука из Бангкока.

Нарушение запрета карается в соответствии со статьей 39 Закона об обороте спиртных напитков. Максимальное наказание по данной статье – до полугода тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа.

Полиция также попросила жителей страны сообщать о замеченных ими нарушениях по телефонам 191 и 1599. Обе горячие линии работают круглосуточно.