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Продажа алкоголя будет запрещена в Таиланде в воскресенье

Пятый из больших буддистских праздников Ван Ок Панса (день окончания поста) выпал в этом году на воскресенье, 13 октября. В связи с этим продажа спиртного по всей стране будет запрещена.

Новости Пхукета

8 Октября 2019, 12:32 PM
Фото: The Phuket News

Фото: The Phuket News

Запрет на продажу алкоголя в Таиланде будет действовать с 00:00 воскресенья до 24:00. Соответственно, в течение всех суток продажа спиртного будет считаться нарушением закона, карающимся тюремным заключением на срок до шести месяцев и/или штрафов в размере до 10 тыс. бат.

Также воскресенье, 13 октября, является днем памяти Короля Пхумипона Адульядета, скончавшегося в этом день три года назад. В связи с этим следующий понедельник, 14 октября, будет нерабочим днем для всей страны. Среди прочих, закрыты будут все офисы государственных ведомств, таких как Иммиграционное бюро и Департамент наземного транспорта.

 

 

 

 

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