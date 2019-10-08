Продажа алкоголя будет запрещена в Таиланде в воскресенье

Запрет на продажу алкоголя в Таиланде будет действовать с 00:00 воскресенья до 24:00. Соответственно, в течение всех суток продажа спиртного будет считаться нарушением закона, карающимся тюремным заключением на срок до шести месяцев и/или штрафов в размере до 10 тыс. бат.
Также воскресенье, 13 октября, является днем памяти Короля Пхумипона Адульядета, скончавшегося в этом день три года назад. В связи с этим следующий понедельник, 14 октября, будет нерабочим днем для всей страны. Среди прочих, закрыты будут все офисы государственных ведомств, таких как Иммиграционное бюро и Департамент наземного транспорта.