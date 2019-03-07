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Продажа алкоголя будет запрещена в Таиланде в День святого Патрика

Избирательная комиссия Таиланда объявила о том, что связанный с выборами запрет на продажу спиртного будет действовать в стране не только во время основного голосования, которое состоится 24 марта, но и во время досрочного, назначенного на 17 марта.

Новости Пхукета

7 Марта 2019, 09:58 AM
Фото: Erik Drost / Flickr

Фото: Erik Drost / Flickr

Как пояснил генеральный секретарь Избиркома Джарунгвит Пхумма, продажа спиртного по всей стране будет запрещена с 18:00 субботы, 16 марта, по 18:00 воскресенья, 17 марта. Таким образом желающим отметить ирландский праздник День святого Патрика стоит либо запасаться напитками заранее, либо ограничить празднования вечерними часами.

Также, в соответствии с выборным законодательством, продажа спиртного будет запрещена с 18:00 субботы, 23 марта, по 24:00 воскресенья, 24 марта. Данный запрет был анонсирован сразу после объявления даты проведения всеобщих выборов.

Отметим, что вслед за парламентскими выборами во всех провинциях Таиланда начнется проведение выборов в местные органы власти. В дни соответствующих голосований продажа алкоголя также будет запрещена, но эти запреты будут локальными.

 

 

 

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