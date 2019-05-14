Продажа алкоголя будет запрещена в Таиланде 18 мая

Буддисты Таиланда готовятся отпраздновать день Висакха Буча, выпавший в этом году на субботу,, 18 мая. Согласно распоряжению премьер-министра от 2015 года, продажа спиртных напитков в течение всего дня будет запрещена.

Новости Пхукета

14 Мая 2019, 09:19 AM

Фото: The Phuket News

Висакха Буча входит в список важнейших буддистских праздников, в дни которых законодательно запрещена торговля спиртным. 24-часовой запрет распространяется не только на магазины, но также на бары и рестораны. Нарушителям грозит вплоть до полугода тюрьмы и/или 10 тыс. бат штрафа.

Также, поскольку день Висакха Буча выпал на субботу, следующий понедельник (20 мая) будет нерабочим днем во всех государственных учреждениях и многих частных и государственных компаниях. Среди прочих, в понедельник будут закрыты офисы Департамента наземного транспорта, Департамента трудоустройства, Иммиграционного бюро. При этом продажа спиртного 20 числа будет разрешена (запрет распространяется лишь на сам день буддистского праздника).