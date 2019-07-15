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Продажа алкоголя будет запрещена в Таиланде 16 и 17 июля

Буддисты Таиланда готовятся отметить праздник Асанха Буча (16 июля) и начало буддистского поста Кхао Панса (17 июля). В связи с этим продажа спиртного будет официально запрещена по всей стране в течение двух дней. Кроме того, в указанные дни не будут работать государственные учреждения и многие компании.

Новости Пхукета

15 Июля 2019, 09:53 AM
Фото: The Phuket News

Фото: The Phuket News

Пхукетские офисы Иммиграционного бюро, Департамента наземного транспорта, Департамента трудоустройства и других официальных ведомств будут закрыты в ближайшие вторник и среду (16 и 17 июля).

Также в указанные дни будут закрыты основные отделениях всех банков. Получить банковские услуги можно будет лишь в отделениях при торговых центрах.

Продажа алкоголя 16 и 17 числа будет официально разрешена лишь в магазинах беспошлинной торговли в международных аэропортах. Во всех прочих местах продавать спиртное будет запрещено. Нарушителям запрета, согласно закону, грозит до полугода тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа.

Напомним, Асанха Буча празднуется в полнолуние восьмого месяца по лунному календарю. В этот день буддисты отмечают первую проповедь Будды, произнесенную им после просветления, а также рождение буддистского братства. Буддисты начинают день с похода в храм, чтобы вручить монахам подношения и послушать проповеди. Вечером верующие возвращаются в храмы для участия в свечных церемониях.

После праздника Асанха Буча начинается буддистский пост, продолжающийся три месяца. В течение поста монахи отказываются от путешествий и остаются в своих храмах, проводя время в медитациях. К ним присоединяются и простые верующие, надевающие монашеские робы на три месяца. Согласно тайским традициям, каждый мужчина должен хотя бы раз в жизни уйти в храм. Многие верующие выбирают для этого именно время поста.

 

 

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