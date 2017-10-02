Продажа алкоголя будет запрещена на Пхукете 5 октября

Шеф полиции Патонга Тассанай Ораригадет подтвердил «Новостям Пхукета», что продажа спиртных напитков на острове будет запрещена в четверг, 5 октября.

2 Октября 2017 09:01:02

В связи с большим буддистским праздником продажа спиртного 5 октября будет запрещена по всему Таиланду.

Однодневный запрет на торголю спиртным связан с окончанием буддистского поста. Соответствующее событие является важным религиозным праздником в Таиланде и известно под названием Ван Онг Панса.

Как пояснил полковник Ораригадет, пока что официально подтвержден лишь запрет на реализацию спиртных напитков 5 октября. О возможных запретах 13 и 26 октября информации нет.

«Пока что Министерство внутренних дел ввело запрет на продажу алкоголя только 5 октября. Это обычная ежегодная практика. Уведомлений о запрете на торговлю спиртным 13 октября или в день Королевской кремации не поступало», – заявил полковник Ораригадет.

«Впрочем, подобные уведомления еще могут поступить. Полиция, развлекательный бизнес и граждане должны учитывать такую возможность», – добавил он.

Тайское законодательство предусматривает до шести месяцев тюрьмы и/или траш до 10 тыс. бат за нарушение правил торговли спиртными напитками.