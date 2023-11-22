Продавца трамадола арестовали на Бангла-Роуд

Полиция Патонга арестовала уличного зазывалу, торговавшему трамадолом на Бангла-Роуд. Основными покупателями наркотического анальгетика были туристы, которым порошок предлагался по 1000 бат за половину грамма. Препарат вызывает эйфорические эффекты, схожие с с теми, что возникают при использовании опиатных наркотиков. Сам подозреваемый, как показал анализ мочи, употреблял метамфетамин.

Новости Пхукета

Уличный дилер по имени Правит был арестован сотрудниками полиции Патонга рядом с закусочной Burger King на Bangla Rd. Арест был произведен 20 ноября, то есть на следующий день после резонансного инцидента со стрельбой в «лаосском переулке».

Как сообщил полицейский участок, мужчина работал уличными зазывалой, приглашая туристов в развлекательные заведения. Дополнительный доход ему приносило нелегальная торговля опиоидным анальгетиком, относящемся к списку препаратов строгого учета и контроля.

В ходе обыска у Правита изъяли пять пластиковых пакетиков с трамадолом. В четырех из них находилось по 0,57-0,67 грамма белого порошка, в последнем – 0,88 грамма.

Правита проверили на употребление наркотиков и обнаружили в анализе мочи следы амфетамина. Подозреваемого доставили в полицейский участок Патонга, где предъявили обвинения в незаконном обороте контролируемых медицинских препаратов и употреблении наркотических веществ первой категории.

Также полиция сообщила о двух других арестах за незаконное хранение и употребление наркотиков в Патонге.

В субботу, 18 ноября, на 50 Pi Rd. был арестован гражданин Мьянмы, у которого изъяли две таблетки «ябы» (метамфетаминовый стимулятор) и некий острый предмет, который полицейские сочли оружие.

В понедельник, 20 ноября, у отеля Patong Lodge Hotel на Phrabarami Rd. был арестован гражданин Таиланда, у которого изъяли одну таблетку «ябы».