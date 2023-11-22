Продавца трамадола арестовали на Бангла-Роуд

Уличный дилер по имени Правит был арестован сотрудниками полиции Патонга рядом с закусочной Burger King на Bangla Rd. Арест был произведен 20 ноября, то есть на следующий день после резонансного инцидента со стрельбой в «лаосском переулке».
Как сообщил полицейский участок, мужчина работал уличными зазывалой, приглашая туристов в развлекательные заведения. Дополнительный доход ему приносило нелегальная торговля опиоидным анальгетиком, относящемся к списку препаратов строгого учета и контроля.
В ходе обыска у Правита изъяли пять пластиковых пакетиков с трамадолом. В четырех из них находилось по 0,57-0,67 грамма белого порошка, в последнем – 0,88 грамма.
Правита проверили на употребление наркотиков и обнаружили в анализе мочи следы амфетамина. Подозреваемого доставили в полицейский участок Патонга, где предъявили обвинения в незаконном обороте контролируемых медицинских препаратов и употреблении наркотических веществ первой категории.
Также полиция сообщила о двух других арестах за незаконное хранение и употребление наркотиков в Патонге.
В субботу, 18 ноября, на 50 Pi Rd. был арестован гражданин Мьянмы, у которого изъяли две таблетки «ябы» (метамфетаминовый стимулятор) и некий острый предмет, который полицейские сочли оружие.
В понедельник, 20 ноября, у отеля Patong Lodge Hotel на Phrabarami Rd. был арестован гражданин Таиланда, у которого изъяли одну таблетку «ябы».