Продавца морепродуктов ищут по подозрению в убийстве жены

Полиция Пхукета объявила в розыск продавца морепродуктов Суджина Гунпая по подозрению в убийстве собственной жены Сопы Тханимкарн. Тело 40-летней женщины было обнаружено 29 января на обочине дороги, соединяющей Карон и Патонг. При этом госпожа Тханимкарн и ее супруг проживали достаточно далеко от места обнаружения трупа.

Иккапоп Тхонгтуб

1 Февраля 2021, 11:04 AM

Супруги жили в Чернг-Талей и жили явно небогато. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Согласно изначальным сообщениям, причиной смерти госпожи Тханимкарн стала травма головы, нанесенная тяжелым тупым предметом. Впрочем, затем шеф полиции Карона полковник Пирапонг Чай-Арун заявил, что в голову женщины выстрелили из гладкоствольного оружия. К соответствующему выводу пришли криминалисты, изучившие характер травмы.

В отчете криминалистов указанное оружие описано как «короткоствольный дробовик». Полковник Чай-Арун полагает, что речь может идти о распространенном в Таиланде кустарном оружии (так называемый «тай прадит») под патроны для дробовика. Обычном «тай прадит» представляет собой однозарядный пистолет, но в данном случае «в голову погибшей выстрелили несколько раз». Стрельба велась с близкого расстояния.

Господин Чай-Арун рассказал, что погибшая была уроженкой провинции Пхрэ на северо-востоке Таиланда, но официально была зарегистрирована в Накхон-Сри-Тхаммарате, где прожила с мужем (господином Гунпаем) около десяти лет.

19 января супруги приехали на Пхукет. Как того требуют нынешние правила эпидемиологического контроля, при въезде они указали адрес планируемого проживания (в тамбоне Срисунтхорн). Впрочем, позже было установлено, что по факту супруги жили в соседнем тамбоне Чернг-Талей, причем само жилье было весьма неприглядным.

В ходе обыска полицейские обнаружили многочисленные следы крови: на матрасе, на двери холодильника и на различных вещах, упакованных в пластиковый пакет.

Родственница господин Гунпая по имени Сойпорн Пратип На-Таланг рассказала, что супруги зарабатывали на жизнь продаже морепродуктов с лотка, установленного перед домом.

Также она добавила, что в прошлом году господин Гунпай был осужден на шесть месяцев за торговлю наркотиками. Освободился мужчина в декабре.

«Он был ревнивым мужем и мелким воришкой», – отметила госпожа Пратип На-Таланг.

«Не так давно он угрожал пистолетом господину Дженгу, торгующему лапшой неподалеку. Он говорил, что застрелит господина Дженга, поскольку ревнует свою жену к нему. Заявление об этом было подано в полицию Чернг-Талей, но дело не получило никакого развития. Похоже, он убил супругу из ревности», – добавила она.

По словам госпожи Пратип На-Таланг, мужчина был известен как человек с горячим нравом и часто ругался с женой.

«А затем мы узнали из новостей, что его жену нашли убитой», – отметила госпожа Пратип На-Таланг.

Один из соседей, допрошенных полицией в качестве свидетеля, высказал предположение, что госпожа Тханимкарн была убита не дома, а «где-то еще». Затем ее тело привезли домой, а после чего окончательно избавились от него на дороге между Патонгом и Кароном. Свидетель предложил, что тело перевозили на принадлежащем супружеской паре мотоцикле с тележкой. Ни господина Гунпая, ни госпожуТханимкарн не видели дома «несколько дней», хотя раньше они были там всегда вместе и торговлей занимались тоже вместе.

Другая свидетельница, часто покупавшая у супругов рыбу, также заявила о том, что не видела господина Гунпая с момента обнаружения тела его жены. Ориентировки на него в настоящий момент отправлены во все места, через которые можно покинуть Пхукет.















