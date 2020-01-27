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Процессия в честь богини Гуаньинь состоится 28 января в Пхукет-Тауне

Муниципалитет Пхукет-Тауна предупредил о проведении большой уличной процессии в честь китайской богини Гуаньинь в Старом городе 28 января. В связи с проведением шествия движение по ряду улиц будет ограничено. Мероприятие входит в программу празднования китайского Нового года.

Новости Пхукета

27 Января 2020, 05:42 PM
Процессия в честь богини Гуаньин состоится 28 января в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket PR Department

Процессия в честь богини Гуаньин состоится 28 января в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket PR Department

Процессия в честь богини Гуаньин состоится 28 января в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket PR Department

Процессия в честь богини Гуаньин состоится 28 января в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket PR Department

Процессия в честь богини Гуаньин состоится 28 января в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket PR Department

Процессия в честь богини Гуаньин состоится 28 января в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket PR Department

Как пояснил господин Ватхакарн Интхарат из муниципалитета Пхукет-Тауна, процессия стартует в 15:09 от китайского храм Put Cho Shirne на Phuthorn Rd., а завершится у парка имени 72-летия Королевы Сирикит на Thalang Rd.

На время шествие для движения будут закрыты Soi Phuthorn, одна из полос Bangkok Rd., кольцевая развязка Suriyadej Circle, участок Yaowarat Rd. от кольцевой развязки до Thalang Rd. и сама Thalang Rd. от Yaowarat Rd. до парка имени 72-летия Королевы.

Как пояснил господин Интхарат, шествие по исторической части Пхукет-Тауна должно занять около получаса.

Отметим, что движение в центре Пхукет-Тауна также будет ограничено с 30 января по 1 февраля в связи с проведением Фестиваля Старого города. Полиция пока не озвучила графика закрытия конкретных улиц, ограничившись лишь указанием на то, что перекрыты могут быть участки Thalang Rd., Soi Rommanee, Krabi Rd., Phang Nga Rd., Soi Pradit, Takua Pa Rd., Thepkrasattri Rd. и Phuket Rd.

 

 

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