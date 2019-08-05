Проблемы туризма на Пхукете обсудят на уровне министров

После двух дней на Пхукете новый министр туризма и спорта Пхипат Ратчакитпракарн объявил о проведении на острова совещания с участием глав сразу нескольких министерств. Среди вопросов на повестке дня – стоимость такси, безопасность туристов, дефицит пресной воды, чистота пляжей и продление разрешенных часов работы баров и клубов Патонга до 4:00 утра. Совещание должно пройти 25 августа в Beyond Resort Kata, представителей туристического бизнеса на него также пригласят.

Новости Пхукета

Пхукетское турне министра туризма проходило в прошлые субботу и воскресенье и включало две встречи с официальными лицами и представителями турбизнеса. Заявления господина Ратчакитпракарна в субботу были скорее позитивными и сводились к тому, что ситуация не так плоха, как пишут некоторые СМИ: замедление роста турпотока из Китая не критичное, индийский рынок растет внушительными темпами, к тому же у правительства есть план по дальнейшему развитию туризма на Пхукете.

На воскресной же встрече речь шла о конкретных проблемах, некоторые из которых ждут решения уже много лет. Краткий перечень самых насущных из них министру открыто изложил господин Чаянон Пхучарон из Университета Принца Сонгкхла, преподающий на факультете гостеприимства и туризма.

«Есть ряд вопросов, которые туристы хотели бы, чтобы Пхукет решил. Это безопасность на транспорте, чистота пляжей, санитарно-гигиенические нормы в общепите, стоимость услуг такси и другое», – заявил министру господин Пхучарон.

По словам господина Пхучарона, главный драйвер, заставляющий туристов приезжать на Пхукет больше одного раза, – это гостеприимство местных жителей. Но и этот фактор привлекательности обеспечивает возвращение лишь трети отдыхающих и к тому же работает лишь до поры до времени.

«Около 90% туристов приезжают из-за пляжей, но в третью поездку им уже наскучивает все, что здесь можно найти, хотя они бы отнюдь не скучали, если бы здесь был весь необходимый набор предложений, способных привлечь их», – заявил господин Пхучарон.

Преподаватель признал, что часто упоминаемая проблема высокого курса бата действительно влияет на туризм. Однако данные он привел не за последнее время, а за десять лет.

«Курс тайского бата сказался на пхукетском турбизнесе, поскольку укрепление национальной валюты сделало отдых здесь намного более дорогим. Десять лет назад туристам хватало 4,5 тыс. бат на человека в день, а сейчас требуется 7,8 тыс. бат», – заявил господин Пхучарон.

«Также свою роль сыграл приход на рынок крупных игроков и появление новых технологических решений. Количество бронирований через онлайн-сервисы сейчас намного выше, чем через туристические агентства», – добавил он.

На воскресном совещании министр Ратчакитпракарн заявил, что прогулки по улицам острова изменили его представление об облике пхукетского туризма.

«Поездка на Пхукет произвела на меня впечатление, но мое наблюдение таково, что туристов из Китая здесь немного, но зато много отдыхающих из Индии и Австралии», – заявил господин Ратчакитпракарн.

Министр не уточнил, какие именно места он посетил, но на странице Министерства туризма в Facebook были выложены фотографии с Бангла-Роуд в Патонге.

Господин Ратчакитпракарн отметил, что ему сообщили о многих проблемах, связанных и с гидами, и с сокращением турпотока, и с необходимостью расширения аэропорта Пхукета, и со строительством второго аэропорта в провинции Пханг-Нга. Отдельно министр отметил проблему разрешенных часов работы ночных клубов и баров, которые даже на Бангла-Роуд по закону обязаны закрываться не позже 1:00 ночи.

«Развлекательные заведения должны быть открыты до 2:00 или 4:00. Лично я предпочел бы 4:00, поскольку большинство западных туристов отправляются ужинать в 21:00-22:00, а в ночные клубы идут уже после ужина», – заявил он.

Этот вопрос, по словам министра, также будет обсуждаться на запланированном на 25 августа большом совещании.





