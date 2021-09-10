Проблемы ресторанов, баров и бутик-отелей донесут до премьера

Закрытие бутик-отелей из-за конца отельной амнистии, запрет на продажу алкоголя в ресторанах и простой развлекательных заведений Патонга – эти три вопроса были среди прочих на повестке встречи местного бизнеса и властей с тремя советниками вице-премьера Супаттанапонга Пунмичао, посетившими Пхукет 9 сентября.

Новости Пхукета

10 Сентября 2021, 03:38 PM

Советники вице-премьера Супаттанапонга Пунмичао. Фото: PR Phuket

В состав прибывшей на остров столичной делегации вошли советники Экчанат Раттанаубон, Павин Чамнипрасат и Корн Понгчиттхам. Три прибыло на Пхукет, чтобы из первых уст узнать о том, какие проблемы стоят перед туристической отраслью острова и и проектом Phuket Sandbox в частности. Затем советники должны донести информацию до вице-премьера и других бангкокских чиновников, включая главу правительства Праюта Чан-Очу, сообщила PR-служба Пхукета.

Провинцию на встрече среди прочих представляли вице-губернатор Пичет Панапонг, глава местного офиса Минздрава (РРНО) Кусак Кукиаттикун, директор Vachira Phuket Hospital Director Чалермпонг Суконтапон, президент Торговой палаты Пхукета (РСС) Тханусак Пхунгдет, президент южной гильдии Ассоциации тайских отелей (ТНА) Конгсак Кхупонгсакорн, президент Туристического совета Пхукета (РТС) Тханет Тантипириякит.

На встрече 9 сентября были подняты пять ключевых вопросов:

Ситуация с распространением COVID-19 на Пхукете; Необходимость «бустерных» прививок от коронавируса и реализация этой программы; Закрытие бутик-отелей и гестхаусов из-за окончания отельной амнистии; Эффект от запрета на продажу и потребление алкоголя в ресторанах; Продолжающиеся проблемы развлекательного бизнеса Патонга на фоне запрета на работу клубов и баров.

Говоря о ситуации с COVID-19, доктор Кукиаттикун роинформировал прибывших на остров советников вице-премьера, что сейчас на острове фиксируется около 200 новых случаев заражения в день, причем в подавляющем большинстве случаев – среди жителей провинции, а не туристов.

«У примерно 85% заразившихся какие-либо симптомы отсутствуют», – отметил доктор Кукиаттикун.

Количество положительных анализов у туристов незначительно.

«Что касается схемы Phuket Sandbox, то по ней на остров прибыли свыше 29,6 тыс. человек, среди которых было выявлено 88 случаев заражения. Этот показатель считается очень низким, так что я бы хотел, чтобы количество тест на коронавирус для участников программы было уменьшено с трех до двух», – заявил глава РРНО.

Согласно текущим правилам, прибывающие по Phuket Sandbox туристы сдают анализы по прилету, затем на 6/7 день пребывания и на 12/13 день. С начала кампании больше всего положительных результатов было получено при первых тестах – 32 случая. Вторые анализы дали 27 положительных результатов, третьи – шесть. Еще 23 человека ожидают подтверждения анализов.

«В добавок я бы хотел, чтобы ответственные лица изменили методологию определения пассажиров, относимых к группе риска из-за того, что летели одним рейсом с заболевшим. Дело в том, что они вместо отдыха должны отправляться в карантин, а их страховка не покрывает карантина и других расходов из-за отнесения к группе риска [без подтверждения самого заболевания]», – заявил доктор Кукиаттикун.

Также в ходе встречи операторы небольших отелей пожаловались на то, что не могут принимать прибывающих по программе Phuket Sandbox туристов из-за истечения так называемой отельной амнистии. Трехлетняя амнистия, позволявшая малым отелям работать без регистрации по Закону об отелях, закончилась 18 августа. Теперь эти отели не могут ни принимать постояльцев, ни получать финансовую помощь по государственным программам, поскольку не подходят под определение бизнеса, остановившего работу из-за коронавируса.

Еще 18 августа Пхукетский консорциум бутик-отелей и малых мест размещения (ВАС) подал официальный запрос на продление амнистии, но официального ответа так и не получил. При этом на острове уже зафиксированы случаи, когда из программы Phuket Sandbox исключались гестхаусы, в которых на тот момент уже были постояльцы.

Кроме того, представители бизнеса передали просьбу к правительству снять запрет на продажу и потребление спиртных напитков в ресторанах, а также попросили разрешить развлекательным заведениям (барам, пабам, клубам) вернуться к работе. Последний запрет является одним из самым долгосрочных.

Члены прибывшей на Пхукет делегации ответили, что вся информация будет представлена вице-премьеру Супаттанапонгу Пунмичао, чтобы тот передал ее премьер-министру Праюту Чан-Оче и общенациональным комитетам, занимающимся выработкой политики в сфере противодействия COVID-19.







