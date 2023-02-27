Проблему цветения воды в Патонге обсудили с Минприроды

На прошедшей 24 февраля встрече председательствовал мэр Патонга Чалермсак Манисри, также присутствовали еще более 50 официальных лиц, включая главу пхукетского офиса Минприроды (MNRE) Ваттанапонга Суксая. Как указал муниципалитет в публикации на Facebook, совещание было созвано, именно чтобы «обсудить проблему цветения воды на пляже Патонг».
Выступая перед собравшимися, господин Суксай констатировал, что цветение воды – непреходящая проблема в Патонге, на борьбу с которой муниципалитет тратит значительные ресурсы. Предыдущая больша уборка на пляже была организована за два дня до встречи официальных лиц. При этом работы велись весь день – с 5:00 утра до 20:00. Власти не уточнили, сколько органики было собрано, но на фото можно увидеть в буквальном смысле гору мусорных мешком, заполненных водорослями.
Господин Суксай констатировал, что цветение воды негативно сказывается на туристической привлекательности пляжа, в связи с чем нужно не только принимать меры не только по ликвидации непосредственных проявлений проблемы, но и вести превентивную работу.
Муниципалитет Патонга заверил, что участники совещания обсудили «все аспекты» борьбы с цветением воды, включая швартовку лодок в бухте и сброс в море сточных вод. Впрочем, официальные лица не стали уточнять, какие именно решения были приняты по итогам встречи.