Проблема наркотиков продолжает усугубляться на Пхукете

Администрация провинции Пхукет констатировала, что принимаемые полицией и властями усилия по борьбе с наркотиками на острове пока не позволили сломить тенденцию.

22 Марта 2018 09:17:12

Почтовая посылка с наркотиками, перехваченная на Пхукете в январе 2017 года. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

О том, что наркотическая эпидемия на Пхукете не идет на спад, заявил на совещании с представителями профильных ведомств старший административный сотрудник (палад) администрации Пхукета Сакчай Кунанаватчайдет.

«Наркотики по-прежнему распространяются и их количество растет на Пхукете», – заявил господин Кунанаватчайдет.

Именно господин Кунанаватчайдет в ноябре прошлого года охарактеризовал ситуацию с метамфетамином на острове как эпидемию.

«Несмотря на серьезное внимание официальных лиц и проводимый ими поиск и аресты, все больше наркотиков ввозится на остров и продается здесь. Наркотики ввозят автомобильным транспортом и даже пересылают по почте», – заявил чиновник.

Четверка самых популярных наркотиков на острове – это кратом, марихуана, метамфетамин (яба) и кристаллический метамфетамин (яба айс).

«Необходимо вести работу по информированию молодежи об опасности наркотиков и о том, что они могут сделать с их жизнями», – заявил господин Кунанаватчайдет.

Ранее чиновник указывал, что одно из печальных следствий увеличения поставок наркотиков на Пхукет – снижение уличных цен на них, что повышает доступность запрещенных веществ.

В прошлую пятницу, 16 марта, с заявлением о необходимости усилить борьбу с поставками наркотиков на остров говорил вице-губернатор Снитх Сривихок. Господин Сривихок отдельно подчеркнул проблему доставки запрещенных препаратов через Почту Таиланда и частные курьерские службы.