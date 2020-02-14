Проблема бродячих собак: разовые меры и альтернатива от Soi Dog

Многолетняя дискуссия о бродячих собаках на Пхукете и в соседних провинциях вышла на новый виток, причем повод к этому, как обычно, был не самым радостным. В середине января стая псов напала на семилетнего ребенка на небольшом пляже Ао-Сиао неподалеку от Ао-Нанга. В ответ губернатор Краби Китибоди Правитра распорядился начать массовый отлов бродячих собак во всех туристических местах провинции с последующим помещением животных в приюты. Профильные негосударственные организации, в свою очередь, встретили эту идею с традиционным скепсисом. И пхукетский фонд Soi Dog, и проект Lanta Animal Welfare полагают, что разовая акция не принесет долгосрочного эффекта, а нужна планомерная работа по стерилизации уличных животных.

Новости Пхукета

29 Февраля 2020, 11:14 AM

После нападения на Нолана губернатор Краби Китибоди Правитра отдал распоряжение начать массовый отлов бродячих собак на всех популярных пляжах.

Семилетний американец Нолан Джесс Андерсон был госпитализирован после нападения стаи из восьми бродячих собак 18 января. Мальчик находился на пляже вместе с отцом. Услышав крики сына, мужчина поспешил на помощь ребенку, но собаки уже успели искусать его. Несколько особо глубоких укусов пришлись в левую руку, когда Нолан закрывал лицо от животных.

Отец поспешил с сыном к находящемуся неподалеку пункту базирования военных моряков, которые затем организовали доставку ребенка в больницу Wattanapat Hospital Ao Nang, где тот в общей сложности провел пять дней под наблюдением медиков. Некоторые раны потребовали наложения швов, также мальчику сделали прививки от столбняка и бешенства. После того, как Нолана выписали из больницы, семья покинула Краби и отправилась на север Таиланда.

История Нолана в значительной мере повторила происшествие с пятилетним Ээми Никулой из Финляндии, на которого собаки напали в Ао-Нанге в начале февраля прошлого года. Мальчик получил многочисленные царапины и укусы в области спины, торса, ягодиц, правой голени и шеи. Кроме того, ему также пришлось пройти курс прививок.

Отец мальчика рассказал, что нападение собак произошло, когда он вместе с Ээми и вторым своим сыном собирался уходить с пляжа. Ээми направился к воде, чтобы смыть с ног песок, когда его атаковали четыре или пять псов. Другие находившиеся на пляже люди помогли господину Никуле отогнать животных, пока отец на руках выносил ребенка в безопасное место.

Нападение на Ээми получило широкую огласку в прессе. В итоге ребенка в больнице лично посетил премьер-министр Чан-Оча, а Его Величество Рама Х направил к пострадавшему мальчику представителя, который передал ему подарки, букет цветов и пожелания скорейшего выздоровления от Короля.

Как уже говорилось выше, после нападения на Нолана губернатор Краби Китибоди Правитра отдал распоряжение начать массовый отлов бродячих собак на всех популярных пляжах. Впрочем, пока что поймали лишь тех псов, которые непосредственно напали на мальчика. Об этом корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» заявил господин Джунлачат Джунлапхет из отделения Департамента животноводства в провинции Краби.

«Команда наших специалистов совместно со служащими административной организации тамбона Нонг-Тхале (OrBorTor) поймала восемь собак на пляже Ао-Сиао в тот же день, 18 января. Это маленький пляж, поэтому отлов много времени не занял», – пояснил господин Джунлапхет.

«Все восемь собак сейчас находятся в центре Lanta Animal Welfare на острове Ланта. Животные помещены в карантин на 30 дней для проверки на бешенство. После того, как будет подтверждено, что собаки безопасны, мы попробуем найти им новых хозяев», – добавил он.

Одновременно господин Джунлапхет подтвердил, что массовый отлов псов на других пляжах пока не начат.

«Мы работает над этим», – заявил он.

Видимо, причина задержки состоит в том, что одновременно с приказом об отлове местные власти получили распоряжение организовать на территории всех тамбонов приюты для содержания животных.

Также губернатор Правитра провел встречу с представителями Soi Dog Foundation и Lanta Animal Welfare, которые озвучили ему свое предложение по изменению ситуации с бродячими псами.

Как объяснил менеджер Soi Dog по работе с сообществами Сакдапон Тхонгджан, разовый отлов и помещение бродячих собак в приюты нельзя считать решением проблемы. И дело не в том, что работа приютов требует немалых финансовых затрат на оплату труда персонала, закупку корма и лекарств. Помещение одних собак в приют не мешает появлению на их месте новых.

По мнению господина Тхонгджана, бюджетные средства лучше направить на долгосрочную программу по стерилизации уличных животных на всей территории провинции. Соответствующая работа, как отметил специалист Soi Dog, зарекомендовала себя как самый эффективный и гуманный способ стабильного сокращения популяций бродячих собак.

В заявлении Soi Dog, опубликованном 30 января, утверждается, что кампания фонда под аббревиатурой CNVR (отлов, стерилизация, вакцинация, возвращение) позволила сократить численность бродячих псов на Пхукете на 90% и даже больше, одновременно внеся значительный вклад в сдерживание распространения бешенства среди животных. Согласно заявлению Soi Dog, за 24 года на Пхукете был зафиксирован всего один такой случай. А благодаря аналогичной программе Lanta Animal Welfare на Ланте случаев бешенства в последние 15 лет не было вовсе.

Оба фонда – Soi Dog и Lanta Animal Welfare – говорят, что понимают позицию губернатора Краби, и не спорят с тем, что нападения бродячих собак на людей вредят туристическому имиджу провинции.

«Однако отлов собак и помещение животных в приюты – это борьба лишь с симптомами, а не причиной проблемы. Как было установлено, при исчезновении собак на одной конкретной территории вакантное место быстро заполняется стаями с соседних. При этом отсутствие конкуренции и наличие кормовой базы в лице помоек позволяет новоприбывшим быстро размножаться, так что в течение одного-двух лет популяции собак в зачищенной локации вырастает до старого уровня», – говорится в заявлении Soi Dog.

По мнению господина Тхонгджана, оптимальное решение – это упомянутая выше работа по стерилизации, вакцинации и возвращению собак туда, где они проживали ранее.

«По естественным причинам среди собак есть особи с проблемами со здоровьем и агрессивным поведением, которые не могут жить рядом с людьми и должны содержаться в неволе. Однако приюты – это лишь вспомогательная мера, которая должна дополнять программу CNVR», – считают в Soi Dog.

В фонде Lanta Animal Welfare также считают необходимым регистрацию собак хозяевами, которая позволила бы установить бывшего владельца животного, которое оказалось на улице. В Soi Dog об идее говорят с определенной осторожностью.

«Фонд Soi Dog согласен с этим, но настаивает, что планы правительства по обязательной регистрации в рамках Закона о предотвращении жестокого обращения с животными требуют тщательного анализа», – утверждает Soi Dog.

Также специалисты организации успели познакомиться и непосредственно с собаками, напавшими на ребенка на Ао-Сиао.

«Эти собаки сейчас находятся в приюте Lanta Animal Welfare, где их уже привили и стерилизовали. После того, как они пройдут оценку поведения и пригодности к жизни с людьми, им можно будет подобрать новые дома. Согласно сообщениям из приюта, собаки дружелюбны и не представляют угрозы, а двое из животных – щенки. Это указывает на то, что нападение они могли совершить из чувства стайной агрессии на улице», – утверждает Soi Dog.

«Что касается массового отлова бродячих собак в Краби, то Soi Dog и Lanta Animal Welfare надеются, что губернатор Китибоди Правитра прислушается к рекомендациям организаций и сделает выбор в пользу массовой программы CNVR. Такое решение будет и на благо животных, и на благо людей», – отмечается в пресс-релизе Soi Dog.