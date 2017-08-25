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Приюту для собак на Пхукете нужно больше средств

Глава Департамента животноводства заявил, что пхукетскому приюту для собак не хватит выделенного ему бюджета в размере 1,3 млн бат.

Таньялак Сакут

25 Августа 2017 15:14:57

Как заявил глава Департамента животноводство Сураджит Витчуван, выделенный собачьему приюту бюджет в 1,3 млн бат «даже близко не является достаточным» – расширить приют и решить проблему бродячих собак за эту сумму невозможно.

По словам господина Витчувана, недостаток финансирования не только не позволяет повысить вместимостью приюта, но и поддерживать его состояние на должном уровне. При этом расширение, как полагает господин Витчуван, остро необходимо. Как пояснил чиновник, сейчас в приюте содержаться чуть более 460 собак, тогда как еще более 2 тыс. беспризорно бродят по улицам.

Господин Витчуван отметил, что о необходимости расширения приюта говорится давно, но ни один из сменившихся за это время губернаторов не одобрил выделения средств на маштабный проект.

«Я хочу сделать все, что в моих силах, для решения проблемы бродячих собак на Пхукете. Я могу предположить, что строительство подходящего приюта и другие расходы, включая траты на ветеринарию, потребуют бюджета в 15 млн бат», – заявил глава Департамента животноводства.

В среду, 23 августа, губернатор Норрапхат Плодтхонг посетил приют и в ходе визита заявил, что проблема бродячих собак вызывает у него беспокойство.

«Он хочет лучшей участи для бродячих собак, хочет, чтобы приют стал лучше, а условия содержания собак повысились. Губернатор предоставил 1,3 млн бат из бюджета провинции на модернизацию приюта. Кроме того, он отметил, что хотел бы, чтобы люди также оказывали поддержку, жертвуя приюту корм для собак и забирая животных оттуда в качестве питомцев», – поделился Сураджит Витчуван.

Глава Департамента животноводства особо отметил, что вице-губернатор Сивапорн Чуасават из личных сбережений пожертвовала приюту 300 тыс. бат. Кроме того, господин Витчуван выразил благодарность всем волонтерам, добровольно помогающим приюту. Он отметил, что в большинстве случаев это иностранцы.

«Также мы крайне благодарны благотворительному фонду Soi Dog Foundation, который поддерживает нас, прежде всего в плане медицинских процедур для собак. Они наши хорошие друзья», – заявил господин Витчуван.

Стоит отметить, что в самом Soi Dog не выступают против идеи об избавлении Пхукета от бродячих собак за счет помещения их всех в приюты. В фонде полагают, что решать проблему нужно за счет стерилизации и вакцинации животных.

«Если вы живете на острове лет десять, то заметили, что количество бродячих собак здесь значительно сократилось, кроме того, сошла на нет проблема бешенства. К этому результату привела масштабная кампания, в ходе которой были стерилизованы и привиты более 80% уличных собак», – заявил один из основателей Soi Dog Джон Дэлли.

«Реальность состоит в том, изоляция в приютах стерилизованных и привитых собак дает негативный эффект, снижая иммунитет популяций к бешенству и освобождая территории для собак не привитых и не стерилизованных. Экономически это также невыгодно, тем не менее, именно это сейчас происходит на Пхукете», – добавил он.

 

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