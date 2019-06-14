Приют дождался королевской помощи

Пхукетский приют для бездомных собак редко попадает в поле зрения местных СМИ и еще реже сообщения о его жизни оказываются обнадеживающими. Тем приятнее новости, пришедшие в конце мая.

Новости Пхукета

16 Июня 2019, 01:00 PM

Фото: Phuket PR Department

Как оказалось, на скромный приют в Май-Кхао обратил внимание Его Величества Король Таиланда. Рама Х от своего лица отправил на Пхукет генерал-майора ВВС Тхаватчая Срикэу, который перед приюту пожертвования от Королевского двора.

В общей сложности Phuket Stray Dog Shelter получил 1,2 т корма для животных, 30 кг корма с добавленными в него медикаментами, 12 коробок средств для защиты от блох и клещей. Все это должно хотя бы временно улучшить жизнь содержащихся в Май-Кхао собак.

«Я глубоко благодарен Его Величеству за проявленную по отношению к приюту доброту. Не так уж много людей готовы делать подобную работу и посвящать свои жизни заботе о бездомных собаках», – заявил на церемонии передачи пожертвований глава пхукетского офиса Департамента животноводства (DLD) Манат Тхеппарук.

«Мы надеемся, что пожертвования Его Величества станут примером, которому последуют остальные», – добавил присутствовавший на мероприятии глава фонда фонда Soi Dog Джон Дэлли.

По словам господина Тхеппарука, на содержание собак в государственном приюте ежегодно выделяется 1 млн бат, но организации нужно втрое больше средств, чтобы заботить о восьми сотнях подопечных.

Говоря о приюте, глава Soi Dog отметил, что в последние годы было немало сделано для улучшения условий содержания животных, но впереди еще много новой работы. Также он повторил тезис о том, что, по мнению Soi Dog, многие из живущих в приюте не агрессивных собак могли бы вернуться на улицы после стерилизации и прививок. Именно такой политики придерживается организация самого господина Дэлли.

«Мы полагаем, что слишком многих собаки попадают в приют без необходимости, а это приводит к его перегруженности, вспышкам заболеваний, дракам между животными. Как и в случае Soi Dog, содержаться в приюте должны лишь по-настоящему опасные собаки и те, кто по той или иной причине не выживет на улице», – отметил он.

Господин Дэлли повторил, что перемещение собак в приют до конца жизни освобождает на улицах ниши для новых бездомных животным, в результате чего образуется порочный круг ротации бродячих собак. Разорвать его, по мнению Soi Dog, может возвращение привитых и стерилизованных собак туда, где их поймали. Разумеется, речь идет лишь о псах, не проявляющих агрессии и не представляющих угрозы для людей.