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Приятель украл у жителя Пхукета золота на 270 тыс. бат

Полиция Вичита раскрыла дело о краже у жителя Сапан-Хина ювелирных изделий на сумму в 270 тыс. бат. Злоумышленник оказался приятелем потерпевшего.

Новости Пхукета

8 Октября 2022, 10:00 AM
Полиция раскрыла дело о краже в Сапан-Хине. Фото: Полиция Вичита

Полиция раскрыла дело о краже в Сапан-Хине. Фото: Полиция Вичита

Как сообщила полиция Вичита, подозреваемый – некто Сатхит (фамилия не указана) – был арестован 6 октября на стрельбище Phuket Shooting Range в Раваи. Мужчина, согласно заявлению правоохранителей, уже сознался в совершении преступления.

Расследование заняло две с половиной недели. Житель Сапан-Хина по имени Ликит Ваотхонг сообщил о краже вечером 18 сентября, а 5 октября полицейские получили ордер.

Полиция не уточнила, удалось ли ей вернуть что-либо из имущества господина Ваотхонга. Как минимум часть украденного золота Сатхит успел продать.

 

 

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