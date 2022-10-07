Приятель украл у жителя Пхукета золота на 270 тыс. бат

Как сообщила полиция Вичита, подозреваемый – некто Сатхит (фамилия не указана) – был арестован 6 октября на стрельбище Phuket Shooting Range в Раваи. Мужчина, согласно заявлению правоохранителей, уже сознался в совершении преступления.
Расследование заняло две с половиной недели. Житель Сапан-Хина по имени Ликит Ваотхонг сообщил о краже вечером 18 сентября, а 5 октября полицейские получили ордер.
Полиция не уточнила, удалось ли ей вернуть что-либо из имущества господина Ваотхонга. Как минимум часть украденного золота Сатхит успел продать.