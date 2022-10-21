Приоритетом при ремонте дороги в Патонг будет безопасность, а не скорость

Губернатор Наронг Вунсиеу посетил в пятницу, 21 октября, разрушенный участок дороги из Кату в Патонг. В своем заявлении глава провинции подчеркнул, что приоритетом при восстановлении трассы должна быть безопасность, а не скорость проведения работ.

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Визит губернатор совпал по времени с работами по забору проб грунта специалистами Департамента скоростных магистралей и муниципалитета Кату. Пробы забирали из узких скважин глубиной два метра. Результаты анализов должны быть готовы через два или три дня.

Департамент связей с общественностью (Phuket PR) отметил, что губернатор приехал на место событий, чтобы «оценить риски безопасности при открытии маршрута для людей и туристов при движении в обоих направлениях».

«Главное текущем бедствии заключается в том, что нужно обязательно принимать во внимание безопасность пользующихся дорогой людей и туристов. Именно поэтому трасса должна быть временно закрыта. Это делается для общей безопасности», – отметил губернатор Пхукета.

При этом, как выяснилось из публикации Phuket PR, одно исключение все же есть. На опасный отрезок перевала все-таки пускают некоторых пешеходов. В частности, так организовано автобусное сообщение между Кату и Патонгом. Люди на первом автобусе доезжают до конца безопасного участка, затем проходят пешком по пострадавшему отрезку дороги и садятся во второй автобус на другой стороне провала.

Примечательно, что описанная выше система сообщения прямо противоречит заявлению главы пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Юттханы Питака, который однозначно сказал на совещании в присутствии прессы, что пересекать опасный участок не разрешается никому: ни пешком, ни на транспортных средствах.

На том же совещании господин Питак несколько раз подчеркнул, что восстановление дороги будет осуществляться «в соответствии с инженерными принципами», чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем. При этом долговременное решение проблемы потребует и времени, и инвестиций.

«При решении долгосрочных проблем мы должны оценивать состояние непосредственной территории и использовать подобающие протоколы, соответствующие инженерным принципам», – говорил господин Питак.

Также закрытым на неопределенный срок остается участок Bypass Rd. в направлении Ко-Кэу, где за сутки произошли два обвала грунта.

Весь транспорт пришлось временно пустить по полосам, изначально предназначенным для движения в сторону Самконга и Пхукет-Тауна. Движение по западной половине дороги, которая находится выше восточной, запрещено прямым распоряжением губернатора Вунсиеу, который посетил место событий 21 октября.

Обвал грунта произошел на участке склона, над которым возвышается недостроенное здание, заброшенное несколько десятилетий назад. Как заявил представитель Управления общественных работ и городского планирования, здание построено на сваях, поэтому у специалистов нет опасений, что оно обрушится вместе со склоном. Недострой находится в этом месте уже около трех десятилетий.

При этом принимаются и дополнительные меры. В частности, 21 октября рабочие начали обустраивать там «подземную дренажную траншею» для отвода дождевой воды. Кроме того, как и в случае с Патонг-Хилл, планируется выработать и реализовать некое решение на долгосрочную перспективу.