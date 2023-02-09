Принудительные стрижки продолжаются в тайских школах

Министр образования Таиланда Тринут Тхиентхонг отдала распоряжение провести проверку в отношении директора школы в Пхетчабуне, где была проведена показательная принудительная стрижка более 100 учащихся в качестве наказания за не соответствующие школьным правилам прически. Проверка будет проведена и в отношении непосредственного учителя, который стриг детей на глазах у других школьников.

Новости Пхукета

9 Февраля 2023, 11:14 AM

Тайские школьники подают петицию в Административный суд, требуя отмены правила, позволяющего школам устанавливать стандарты причесок для учащихся. Фото: Bangkok Post (архив)

Резонансное видео с принудительной стрижкой в одной из школ Пхетчабуна начало распространяться по социальным сетям сразу после самой акции публичного унижения детей, осуществленной не названным педагогом 7 февраля. Учитель перед утренним общим собранием грубо обрезал волосы ножницам более чем 100 учащимся, чьи прически были сочтены не соответствующими уставу. В течение всего дня детям пришлось сидеть на уроках в том виде, в котором оставил их учитель.

Госпожа Тхиентхонг заявила, что поведение педагога является неприемлемым, поскольку министерство еще в 2020 году отменила единый стандарт стрижек для мальчиков и девочек в школах. Одновременно она назвала недопустимым и само применение подобной практики в качестве наказания.

Впрочем, это не отменяет того факта, что у школ, действительно, по-прежнему есть право устанавливать стандарты внешнего вида учащихся, которым те обязаны соответствовать. И судя по тексту статьи Bangkok Post, менять это в Министерстве образования не намерены.

«Министерство готовит проект постановления о стандартах стрижек для студентов, которое позволит им ходить с длинными или короткими волосами. Школам будет дана свобода определять требования к стрижках, подходящим для их учащихся», – пишет газета.

Также не идет пока речи и о том, чтобы лишать школы права наказывать учеников за то, что преподавательский состав сочтет проступками. Министерские указания дают образовательным учреждениям целый набор вариантов: предупреждение, пробация, система баллов за поведение, принудительное участие в тех или иных мероприятия «для коррекции поведения». В основе этого права лежат министерские распоряжения от 2005 года.

Перед началом 2022 учебного года (в мае) тайское подразделение косметического бренда Dove запустило кампанию #LetHerGrow за право школьниц на прически. Торговая марка выпустила двухминутный ролик в формате социальной рекламы, посвященный проблеме принудительной стрижки девочек в тайских школах. Акцент был сделан именно на учащихся женского пола, поскольку в компании считают, что они переносят это болезненней, чем мальчики.

«Семь из десяти женщин теряют уверенность в себе от насильственной стрижки. Dove призывает женщин всего мира делать с волосами то, что они хотят. Принудительные стрижки должны быть отменены для всех. #LetHerGrow», – заявили авторы инициативы.

Социальную кампанию Dove поддержали многие видные члены тайского общества, включая политиков и бизнесменов. Инициативу похвалил, в частности, генеральный директор компании Sansiri Серттха Тхависин, который похвалил производителя косметики за то, что тот не побоялся затронуть острую социальную тему.

«То, что они отрезают в процессе стрижки, это не просто волосы молодого поколения. Это их уверенность, самоуважение и смелость выражать свое мнение. Отрезается все это», – заявил господин Тхависин.

Другие пользователи соцсетей указывали, что принудительная стрижка – это банальное нарушение прав ребенка, а само наличие подобной практики в школах – искажение смысла работы педагогов, которые должны учить детей и помогать им раскрывать себя, а не наоборот.

С другого фланга отвечали словами о том, что школа должна прививать дисциплину, а также напоминали о важности опрятного внешнего вида и намекали на то, что у Dove – бренда косметики – должны быть свои корыстные интересы в этой кампании.

В ноябре 2021 года в центр общественного внимания попала школа Khanu Witthaya School в провинции Кампхэнг-Пхет, где группу учеников не допустили до занятий, поскольку они не был подстрижены не так. Директор школы Криангсак Конгтхай заявил, что стандарт стрижек был согласован с родителями и с объединением самих участников, так что все должны ему соответствовать. Директора школы не смутило, что по факту часть детей была лишена доступа к образованию, который гарантирует конституция.