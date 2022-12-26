Принцессе Сириндхорн рекомендовано воздержаться от поездок из-за проблем с сердцем

Бюро Королевского двора Таиланда выпустило сообщение о новых проблемах с сердцем у Принцессы Сириндхорн в воскресенье, 25 декабря. Как напоминает Bangkok Post, в прошлом месяце Ее Высочество уже жаловалась на учащенное сердцебиение, но затем поправилась и 4 декабря вернулась в Дворец Са-Патхум.
Сейчас медики снова диагностировали у Принцессы-Ангела нерегулярные сердечные ритмы, «но симптомы будут временными, и она скоро поправится сама», пишет Bangkok Post.
До полного выздоровления Ее Королевскому Высочеству рекомендовано воздержаться от исполнения Королевских обязанностей, включая поездки.
При этом уже на этой неделе, 28 декабря, на Пхукете ждут двух других представителей Королевской семьи. На остров должны прибыть Принц Дипангкорн и Принцесса Сириваннавари, сын и дочь Рамы X.
Его Королевское Высочество Принц Дипангкорн примет участие в волонтерской деятельности в храме Wat Chalong. Ее Королевское Высочество Принцесса Сириваннавари посетит мыс Панва, где будет проходить церемония закладки первого камня в фундамент будущего Музея тайской морской жизни.
В связи с визитом членов династии Чакри на острове будут усилены меры безопасности. Также не исключается кратковременное перекрытие трасс, по которым будут проезжать кортежи особо Королевской крови.