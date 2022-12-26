Принцессе Сириндхорн рекомендовано воздержаться от поездок из-за проблем с сердцем

Врачи рекомендовали Ее Королевскому Высочеству Принцессе Сириндхорн временно воздержаться от поездок и исполнения других Королевских обязанностей на фоне новых проблем с сердцем. Впрочем, специалисты говорят, что сердечные ритмы у Принцессы должны скоро вернуться в норму сами собой.

Новости Пхукета

26 Декабря 2022, 01:16 PM

Принцесса Сириндхорн и Принцесса Сириваннавари на выставке Королевских нарядов в «Десятилетия стиля: Королевский гардероб Ее Величества Королевы Сирикит» в Бангкоке. Фото: Bangkok Post