Принцесса Уболратана посетит Пхукет в марте

Как пояснил вице-губернатор Пхичет Панапонг, Ее Высочество должна присутствовать на мероприятии To be Number One в пхукетском кампусе Университета Принца Сонгкхла.
Соответствующий фонд был создан самой Принцессой в 2002 году, а его целью стала борьба с употреблением наркотиков молодежью. Сейчас численность членов данного фонда превышает 31 млн человек. Проект стимулирует молодых людей достигать успехов в том, что им по душе, будь то учеба, спорт или творчество.
Сама Принцесса Уболратана закончила Масачусетский технологический институт по математическому направлению, а затем получила второй диплом в Калифорнийском университета по медицинской специальности. Также Принцесса известна своим участием в бангкокских Играх Юго-Восточной Азии 1967 года, где она вместе с отцом завоевала золото в гонках на парусных яхтах.
Говоря о визите Принцессы Уболратаны, вице-губернатор Панапонг призвал официальных лиц уделить особое внимание обеспечению безопасности, а также внешнего вида подведомственных территорий.