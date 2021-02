Принцесса Уболратана посетит Пхукет в марте

Официальные лица Пхукета получили распоряжение начать подготовку к визиту на остров Ее Высочества Прицессы Уболратаны, дочери Короля Пхумипона Адульядета и сестры правящего монарха Рамы Х. Визит запланирован на 26 марта.

Новости Пхукета

12 Февраля 2021, 09:32 AM

Вице-губернатор Пхичет Панапонг.

Как пояснил вице-губернатор Пхичет Панапонг, Ее Высочество должна присутствовать на мероприятии To be Number One в пхукетском кампусе Университета Принца Сонгкхла.

Соответствующий фонд был создан самой Принцессой в 2002 году, а его целью стала борьба с употреблением наркотиков молодежью. Сейчас численность членов данного фонда превышает 31 млн человек. Проект стимулирует молодых людей достигать успехов в том, что им по душе, будь то учеба, спорт или творчество.

Сама Принцесса Уболратана закончила Масачусетский технологический институт по математическому направлению, а затем получила второй диплом в Калифорнийском университета по медицинской специальности. Также Принцесса известна своим участием в бангкокских Играх Юго-Восточной Азии 1967 года, где она вместе с отцом завоевала золото в гонках на парусных яхтах.

Говоря о визите Принцессы Уболратаны, вице-губернатор Панапонг призвал официальных лиц уделить особое внимание обеспечению безопасности, а также внешнего вида подведомственных территорий.