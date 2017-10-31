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Принцесса Таиланда посетит Пхукет 12-13 ноября

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг призвал подготовиться к визиту Принцессы Сириндхорн, чтобы к прибытию Ее Высочества остров был безопасным и чистым.

Новости Пхукета

31 Октября 2017 17:05:39

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг. Фото: PR Dept
Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг. Фото: PR Dept

Распоряжение активизировать подготовку господин Плодтхонг отдал на совещании с руководством провинции 31 октября.

«Все должно быть подготовленно, особенно в сфере безопасности», – заявил губернатор Пхукета.

«Все улицы, по которым будет следовать Ее Королевское Высочество, должны быть чистыми, а дорожное покрытие – безопасным. На зданиях госведомств и жилых домах должны быть вывешены флаги Таиланда и штандарты Ее Королевского Высочества», – отметил глава провинции.

В пятницу, 10 ноября, на главном шоссе острова будет организован большой субботник, в рамках подготовки к визиту Принцессы и началу высокого туристического сезона.

Ее Королевское Высочество прибудет на Пхукет для участия в церемонии открытия 11-й Международной олимпиады по астрономии и астрофизике в Патонге (IOAA 2017). Олимпиада пройдет с 12 по 21 ноября в Duangjit Resort & Spa, участие в ней примут около 500 человек из 46 стран мира.

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