Принцесса Сириндхорн встретит Новый год на Пхукете

Ее Королевское Высочество Маха Чакри Сириндхорн, известная как Пхра Тхеп Сириндхорн или просто Принцесса Сириндхор, планирует первый после пандемии визит на Пхукет. Сестра правящего монарха Рамы Х должна провести на острове пять ночей – с 28 декабря и по 2 января. Таким образом Новый год Принцесса встретит на Пхукете.

Новости Пхукета

16 Декабря 2022, 05:47 PM

Ее Королевское Высочество Принцесса Маха Чакри Сириндхорн. Фото: PRD Thailand

Официальная цель визита Ее Высочества – участие в церемонии закладки первого камня в основание нового Музея тайской морской жизни на мысе Панва, который будет посвящен Его Величеству Королю.

Церемония пройдет в офисе Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) непосредственно в день прибытия Пхра Тхеп Сириндхорн, то есть 28 декабря. Программа пребывания августейшей особы на Пхукете в следующие дни пока неизвестна.

В ходе специального совещания 15 декабря вице-губернатор Амнуай Пинсуван подчеркнул, что все ведомства должны сосредоточить усилия на том, чтобы Пхукет встретил Принцессу Сириндхорн максимально чистым и абсолютно безопасным островом.

«Также необходимы проконтролировать, чтобы все элементы уличного оформления и Королевские штандарты были организованно, красиво и с почтением размещены на всем протяжении маршрута Ее Королевского Высочества Принцессы Сириндхорн», – добавил вице-губернатор Пинсуван.

Принцесса Сириндхорн нередко посещает Пхукет, но с момента начала пандемии не была на острове ни разу. Последний ее визит состоялся в 2019 году, когда она принимала участие в формальном посвящении» нового здания в школе Королевы-Матери Сринакарин (Srinagarindra the Princess Mother School, Phuket) в Сапан-Хине.