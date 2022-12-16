Принцесса Сириндхорн встретит Новый год на Пхукете

Официальная цель визита Ее Высочества – участие в церемонии закладки первого камня в основание нового Музея тайской морской жизни на мысе Панва, который будет посвящен Его Величеству Королю.
Церемония пройдет в офисе Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) непосредственно в день прибытия Пхра Тхеп Сириндхорн, то есть 28 декабря. Программа пребывания августейшей особы на Пхукете в следующие дни пока неизвестна.
В ходе специального совещания 15 декабря вице-губернатор Амнуай Пинсуван подчеркнул, что все ведомства должны сосредоточить усилия на том, чтобы Пхукет встретил Принцессу Сириндхорн максимально чистым и абсолютно безопасным островом.
«Также необходимы проконтролировать, чтобы все элементы уличного оформления и Королевские штандарты были организованно, красиво и с почтением размещены на всем протяжении маршрута Ее Королевского Высочества Принцессы Сириндхорн», – добавил вице-губернатор Пинсуван.
Принцесса Сириндхорн нередко посещает Пхукет, но с момента начала пандемии не была на острове ни разу. Последний ее визит состоялся в 2019 году, когда она принимала участие в формальном посвящении» нового здания в школе Королевы-Матери Сринакарин (Srinagarindra the Princess Mother School, Phuket) в Сапан-Хине.