Принцесса Маха Чакри Сириндхорн посетит Пхукет

Ее Королевское Высочество Принцесса Маха Чакри Сириндхорн нанесет визит на Пхукет в пятницу, 24 мая.

Новости Пхукета

15 Мая 2019, 09:43 AM

Фото: SWPK

Как объявил вице-губернатор Пхукета Пракоб Вонгманирунг, в ходе визита на остров Ее Королевское Высочество примет участие в церемонии торжественного открытия нового здания школы Srinagarindra the Princess Mother School в Сапан-Хине. На сайте школы указывается, что открытие нового здания приурочено к дню рождения Ее Высочества, который отмечался 2 апреля.

В понедельник, 13 мая, официальные лица получили от вице-губернатора распоряжение начать подготовку к визиту Принцессы.

Известно, что в ходе поездки на юг Таиланда Ее Высочество также посетит провинцию Пханг-Нга, однако подробная программа визита не раскрывается.